O governo de união nacional líbio, sediado em Tripoli, condenou hoje os ataques reivindicados pela Ucrânia contra navios russos perto de Bengazi e pediu explicações a Kiev.

Em comunicado, o ministério dos Negócios Estrangeiros disse acompanhar "com grande preocupação e firme condenação as declarações do presidente ucraniano sobre a condução de operações militares contra navios russos nos arredores da cidade de Bengazi", e apelou às autoridades ucranianas "para darem esclarecimentos oficiais sobre a natureza e a dimensão das operações anunciadas".

A Líbia está dividida entre um governo, reconhecido pela ONU, baseado em Trípoli, e uma administração paralela no leste do país, apoiada pelo marechal Khalifa Haftar. O campo Haftar mantém há vários anos laços militares e estratégicos estreitos com a Rússia.

"O ministério condena categoricamente qualquer operação militar estrangeira em território líbio ou nas águas territoriais líbias", adianta a nota do governo líbio em Tripoli.

Trata-se de "verificar todas as circunstâncias que as rodeiam, incluindo qualquer utilização potencial do território ou de infraestruturas líbias para o planeamento, execução ou apoio logístico a estas operações, e de tomar as medidas diplomáticas e legais necessárias à luz das conclusões da investigação", segundo o texto.

"A continuação do conflito russo e ucraniano não dá a nenhuma das partes o direito de expandir as suas operações militares para o território líbio nem de usar o espaço soberano da Líbia como palco de disputas", destaca o ministério.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reivindicou hoje os ataques contra dois navios russos junto à costa da Líbia, no fim de semana.

Zelensky declarou que se tratou de uma operação que considerou exemplar, "em resposta à guerra da Rússia".

Na mesma mensagem, o chefe de Estado ucraniano acrescentou que se tratou de um ataque contra a corveta russa Merkury e o cargueiro MV ANGARA.

Segundo Volodymyr Zelensky, os dois navios russos foram atacados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) e o Exército ucraniano, ao largo da Líbia, no Mediterrâneo, utilizando aparelhos aéreos não tripulados.

Na mesma mensagem difundida através das redes sociais, o Presidente ucraniano anexou imagens em que se veem drones a colidirem contra os dois navios russos.

A corveta russa Merkury "foi afundada", juntamente com um helicóptero de combate Ka-27, também destruído no ataque, disse Zelensky sobre o navio de guerra da Rússia.

"O nosso segundo alvo foi o cargueiro MV ANGARA, que o inimigo [Rússia] utilizava para transportar armas. Resultado: o alvo foi atingido", afirmou o Presidente ucraniano.

A Ucrânia já realizou operações contra forças russas posicionadas em países como o Mali ou a Síria, mas tratou-se da primeira vez que o Presidente ucraniano reclamou a autoria de uma operação deste tipo.