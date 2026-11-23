O governo norte-americano anunciou hoje uma nova ronda de sanções económicas destinadas a esgotar os recursos financeiros de Teerão, visando, em particular, os intermediários sediados no Dubai.

Estas sanções têm como alvo "mais de vinte casas de câmbio, empresas de fachada e indivíduos no Irão, nos Emirados Árabes Unidos, na Turquia e em Hong Kong, que apoiam o sistema bancário paralelo iraniano", referiu o Departamento de Estado em comunicado.

Os Estados Unidos impõem ao Irão um amplo embargo, com o objetivo de levar ao colapso a economia nacional e, por extensão, o governo.

Há anos que Teerão contorna o sistema financeiro ocidental, noticiou a agência France-Presse (AFP).

"As redes bancárias paralelas iranianas continuam interligadas entre continentes, nomeadamente nos Emirados Árabes Unidos, em Hong Kong e em Singapura", destacou o Departamento do Tesouro dos EUA num comunicado separado.

Segundo o Tesouro, o regulador norte-americano FinCEN recebeu relatos referentes a quase 15 mil milhões de dólares em transações suspeitas ligadas ao Irão, entre janeiro de 2025 e agosto de 2026.

Estes relatos foram enviados por instituições financeiras americanas, em cumprimento das suas obrigações legais, pode ler-se.

"Os fluxos financeiros mais frequentemente reportados" envolvem bancos na China continental para bancos nos Emirados Árabes Unidos, cerca de 2,6 mil milhões de dólares, bancos em Singapura para bancos nos Emirados Árabes Unidos, cerca de 981 milhões de dólares, e bancos no Reino Unido para bancos nos Emirados Árabes Unidos, cerca de 922 milhões de dólares".