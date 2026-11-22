Os ataques em massa da Rússia contra as infraestruturas situadas nas proximidades das centrais nucleares da Ucrânia estão a aumentar o risco de uma fuga radioativa, segundo especialistas ucranianos e internacionais, que pedem medidas firmes.

As centrais nucleares cobrem atualmente a maior parte do consumo de eletricidade na Ucrânia, uma vez que todas as outras grandes centrais foram destruídas ou danificadas pelos ataques russos. Isolá-las representa o principal eixo da estratégia de Moscovo para deixar os ucranianos sem luz durante o inverno, refere a Efe.

Os ataques contra as subestações responsáveis pela distribuição da eletricidade produzida pelos nove reatores nucleares sob controlo ucraniano exigem procedimentos arriscados que não foram previstos, segundo o especialista ucraniano Volodymyr Omelchenko.

Em declarações à agência noticiosa espanhola, o especialista do Centro Razumkov, em Kiev, apontou que caso houvesse uma fuga radioativa nas centrais de Rivne ou Khmelnytskyi, a menos de 200 quilómetros do território da União Europeia (UE), "milhões de pessoas poderiam ser afetadas, o que provocaria uma fuga da população".

No início da semana passada, as entidades reguladoras nucleares de 38 países -- incluindo todos os da UE, Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá e Japão -- mostraram preocupações semelhantes.

Na declaração assinada no passado dia 16, os membros de três associações internacionais (WENRA, HERCA e NORA) alertaram para os ataques russos estarem a tornar-se "ainda mais temerários".

"Uma deterioração das condições nucleares poderiam conduzir, em última instância, a incidentes com libertação de material radioativo, o que poderia afetar a população e o ambiente em toda a Ucrânia e, possivelmente, além das suas fronteiras", acrescentam.

A declaração sublinhava ainda a "necessidade urgente de a Rússia cessar os ataques contra instalações nucleares ucranianas e contra a infraestrutura energética essencial ao seu funcionamento seguro".

Quatro dias depois, as instalações nucleares ucranianas viram-se obrigadas a reduzir a sua produção de energia, fruto dos elevados danos sofridos pela rede elétrica em ataques russo com mais 100 mísseis e 400 drones de longo alcance.

Os primeiros ataques a infraestruturas essenciais próximas de centrais nucleares ocorreram ainda em 2022, segundo os especialistas, que apontam que os engenheiros ucranianos têm conseguido mitigar o perigo e evitar consequências graves para segurança nuclear.

Ainda assim, Volodymyr Omelchenko e Olga Kosharna, da associação de especialistas nucleares e da secção nacional da Greenpeace, acusam os organismos de controlo de não reagirem ao contínuo desrespeito de Moscovo pelas medidas de segurança nuclear.

"As estruturas da ONU demonstram uma forma especial de desrespeito pelas normas do direito internacional ao nomearem representantes do Estado terrorista -- a Rússia -- para ocupar cargos de liderança", registou Kosharna, após o diretor da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, ter confirmado a intenção de nomear o subdiretor da empresa nuclear russa Rosatom, Alexei Ferapontov, como seu adjunto encarregado por este tema.

Os especialistas criticam a nomeação deste responsável, sancionado pela Ucrânia pelo seu papel na tomada de controlo da central nuclear ocupada de Zaporijia, pelo seu trabalho na empresa envlvida nas detenções e torturas de dezenas de trabalhadores ucranianos na central.

A central ocupada pela Rússia perdeu a ligação à rede elétrica em 27 ocasiões, recorrendo a mecanismos de reserva para o fornecimento de eletricidade necessário para manter o combustível nuclear refrigerado.

"É totalmente inaceitável e incompreensível que seja nomeada para um cargo tão elevado uma pessoa pertencente à indústria nuclear, que desempenha um papel fundamental na guerra da Rússia contra a Ucrânia", sublinhou o especialista da Greenpeace na Ucrânia Shaun Burnie.

Do lado ucraniano, o Ministério da Energia indicou que o restabelecimento da produção nestas centrais ao seu nível normal deverá ocorrer de forma gradual, com a conclusão das reparações de subestações e das linhas de transmissão danificadas.