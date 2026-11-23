Os suplementos de escala, turno, piquete, comando e residência da GNR e da PSP vão ser atualizados em 2027, com a aprovação, hoje no parlamento, de uma proposta do PS que revê valores e obrigará à indexação à inflação.

A iniciativa da bancada socialista foi viabilizada com o voto favorável do Chega, tendo conseguido 'luz verde' contra a vontade dos partidos que suportam o Governo, PSD e CDS-PP.

Na justificação da iniciativa, a bancada socialista recorda que os suplementos se mantêm "inalterados desde 2009, pelo que importa proceder à sua atualização, designadamente no reforço do valor nominal destes suplementos destas forças de segurança, promovendo um incentivo ao desempenho desse serviço junto das comunidades".

Por exemplo, o suplemento de turno consagrado no Estatuto Profissional do Pessoal com Funções Policiais da PSP terá um aumento de 25% em 2027 face ao montante em vigor em 31 de dezembro de 2026 e subirá de novo em 2028, em 50% por referência a 31 de dezembro de 2026.

Depois, o valor mensal passa a ser "atualizado anualmente pelo índice de preços no consumidor a partir de 2029".

O valor horário do suplemento de piquete na PSP é atualizado de forma idêntica.

Na GNR, o suplemento de escala irregular ao longo do mês dos oficiais sobe para 219,88 euros em 2027, o dos sargentos passa para 207,25 euros e o dos guardas para 193,74 euros.

Na escala variável ao longo do dia, o suplemento dos oficiais fica nos 198,93 euros, o dos sargentos sobe para 187,51 euros e o dos guardas passa para 175,29 euros.

A proposta do PS inclui ainda uma regra que prevê a indexação dos suplementos à inflação anual, o que levará a que os voares subam anualmente em função do indicador do Índice de Preços no Consumidor (IPC).

As forças de segurança poderão ainda gozar de livre-trânsito nos transportes públicos coletivos, à semelhança do que já acontece com os funcionários judiciais.

"Os polícias da PSP e os militares da GNR, bem como o pessoal civil integrantes dos quadros da PSP e da GNR têm direito à utilização gratuita, quando em serviço, dos transportes coletivos terrestres e fluviais, mediante exibição do cartão de livre-trânsito, considerando-se em serviço, para o efeito, a deslocação entre a residência e o local de trabalho", lê-se na norma aprovada.