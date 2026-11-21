O Presidente finlandês, Alexander Stubb, classificou hoje como grave o ataque ao navio russo "Sparta II" no golfo da Finlândia, enquanto o primeiro-ministro da Estónia, Kristen Michal, encarou o incidente como um "sinal" para Moscovo.

"Os acontecimentos relacionados com o navio 'Sparta II' no golfo da Finlândia são graves", declarou Stubb na sua conta na rede social X, elogiando a resposta das autoridades finlandesas.

"As autoridades lidaram com a situação com serenidade, calma e compostura, como sempre. A segurança da Finlândia está garantida", acrescentou, depois de conversas com as Forças Armadas do país, a Guarda de Fronteira finlandesa e responsáveis dos países aliados próximos.

Entre estes últimos está a Estónia, país também envolvido nas medidas de resgate do navio, cujo primeiro-ministro afirmou igualmente no X que o ocorrido com o "Sparta II" - atacado hoje por drones ucranianos, segundo as autoridades de Moscovo e de Helsínquia - constitui "mais um sinal para que o agressor pare".

"Nada nos impedirá de continuar a apoiar a Ucrânia", disse Kristen Michal.

"O navio 'Kindral Kurvits', da Marinha da Estónia, respondeu ao pedido de ajuda da Finlândia na operação de resgate (...). A Finlândia sempre pode contar com a Estónia", afirmou o primeiro-ministro.

"As consequências da luta contra a agressão da Rússia chegaram ao mar Báltico", enfatizou ainda o primeiro-ministro da Estónia.

O seu homólogo finlandês, Petteri Orpo, tinha indicado anteriormente na rede social X que "a Ucrânia tem o direito de se defender contra o agressor", ao referir-se ao ataque.

O cargueiro russo "Sparta II" ficou ancorado hoje nas águas do golfo da Finlândia depois de ter sido atacado por drones, que provocaram um incêndio a bordo, ataque que Moscovo atribui à Ucrânia.

O navio, de 120 metros de comprimento, foi atacado enquanto se dirigia para Kaliningrado, o enclave russo no Báltico, segundo o governador da região russa de Leningrado, Alexandr Drozdenko, acrescentando que o ataque ocorreu "em águas neutras do golfo da Finlândia, a três milhas náuticas da fronteira da Federação Russa".