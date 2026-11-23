O fisco vai ter poder em 2027 para cobrar dívidas a quem vandalizar monumentos com 'graffitis' ou outras formas de dano do património, caso o autor não pague os custos da reparação, segundo uma proposta aprovada no parlamento.

As novas regras chama-se "regime exclusivo aplicável à cobrança dos encargos relativos a monumentos" e resultam de uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) apresentada pelo PSD e CDS-PP.

A iniciativa foi aprovada pelo Chega, IL e os partidos que suportam o Governo, tendo recebido os votos contra do PS, PCP, Livre, PAN e BE.

A iniciativa acrescenta uma nova norma a uma lei já em vigor que regula o regime de sanções aos grafitos, afixações, picotagem e outras formas de alteração das características originais de superfícies exteriores de edifícios, pavimentos, passeios, muros e outras infraestruturas.

A legislação atual já refere que os autores de alterações de aparência que causem danos têm de suportar os encargos da remoção e ou da reparação e, com o aditamento das novas normas, haverá um regime específico para quem o fizer em relação aos "imóveis classificados na categoria de monumento".

Com esta iniciativa, o PSD e o CDS-PP criam um regime de cobrança coerciva de dívidas relativamente a quem fica obrigado "a suportar os encargos necessários e adequados à remoção, limpeza, conservação, reparação ou restauro do monumento" e não o faça.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) poderá ser chamada a avançar com um processo de execução fiscal a pedido da entidade lesada que efetue os serviços públicos de remoção e ou de reparação (como, por exemplo, uma câmara municipal).

A legislação da autoria dos partidos que suportam o Governo no parlamento prevê que a entidade lesada "notifica o autor responsável pelos danos em imóvel classificado como monumento para, no prazo de 30 dias, proceder ao pagamento dos custos da remoção dos danos causados no monumento".

Na "falta de pagamento", a entidade emite uma certidão de dívida "de forma a constituir título executivo, cumprindo os requisitos do disposto no artigo 163.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário", para, querendo, solicitar que a dívida seja cobrada em processo de execução por parte do fisco.

Apesar de o texto legislativo não referir de forma expressa que a entidade responsável pela cobrança coerciva é a AT, essa tarefa decorre diretamente de regras do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) , uma vez que a redação do OE não indica a quem incumbe abrir a execução e o artigo 150.º daquele código coloca o fisco como o responsável por isso em primeiro lugar.

O artigo 150.º do CPPT prevê que a administração tributária é o serviço "competente para a execução fiscal", cabendo-lhe instaurar a execução e praticar os os atos da execução para assegurar a cobrança da dívida.

A redação legislativa do PSD e CDS-PP consagra de forma expressa que estas regras se aplicam "exclusivamente aos imóveis classificados na categoria de monumento, independentemente da entidade responsável pela sua propriedade, administração, gestão, conservação ou manutenção, não sendo extensível, para efeitos do regime especial aqui previsto, a edifícios, equipamentos, infraestruturas ou outros bens que não revistam aquela categoria".

Fica igualmente garantido que as regras vigoram "sem prejuízo da responsabilidade penal ou contraordenacional a que haja lugar".

Na justificação da iniciativa, as bancadas social-democrata e democrata-cristã refere que a medida consagra "o princípio do 'destruidor-pagador' relativamente à realização não autorizada de grafitos, inscrições, picotagens ou outras formas de alteração da aparência de monumentos" e sublinha que, "caso a entidade lesada pretenda, tem a possibilidade de, após emitir a certidão de dívida, solicitar que a mesma seja cobrada em processo de execução fiscal".

Quando a iniciativa foi apresentada pelos dois partidos, em 06 de novembro, os jornalistas questionaram os líderes parlamentares do PSD e do CDS sobre se esta medida surgiu devido às recentes manifestações pelo direito ao acesso à habitação em Lisboa e no Porto.

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, respondeu: "É manifestamente pouco importante saber se a medida nasceu ontem ou na semana passada. A questão é se a medida é justa ou não. Sentimos a necessidade de incluir esta medida porque ela é justa".