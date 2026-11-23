Nicole Ferreira terminou a Taça de Portugal de Karting 2026 entre os dez primeiros classificados da categoria Sénior Max, depois de um fim-de-semana exigente no Kartódromo Internacional da Região Oeste (KIRO), no Bombarral.

A piloto madeirense começou por garantir um lugar na quinta fila da grelha de partida, ao terminar a sessão de qualificação entre os dez primeiros. Na primeira manga voltou a mostrar consistência, cruzando a meta na nona posição, mas foi obrigada a abandonar na segunda, logo à segunda volta.

As condições meteorológicas também condicionaram a competição, levando ao adiamento da Pré-Final para domingo. Nicole partiu então da 12.ª posição e conseguiu recuperar até ao oitavo lugar. Na Final, disputada ao longo de 20 voltas, voltou a garantir um lugar entre os dez primeiros.

"Gostava mesmo de ter terminado mais à frente, porque entrei nesta prova com vontade de conseguir um resultado melhor. Senti que o rendimento não foi exactamente aquilo que esperava, mas faz parte das corridas", reconheceu a piloto, citada em comunicado, considerando que terminar no Top 10 acaba por ser um prémio numa categoria "muito difícil, com pilotos muito competitivos".

A competição ficou também marcada pela estreia do irmão, Daniel Ferreira, na Sénior Max, depois de ter conquistado títulos regionais e nacionais na categoria Júnior.

O piloto do Funchal terminou a segunda manga de qualificação na sétima posição, depois de conseguir cinco ultrapassagens, e foi nono na Pré-Final. Na Final, enfrentou novas disputas no pelotão intermédio, incluindo duelos em pista com a irmã.

"Ainda tenho muitos detalhes para melhorar e sei que preciso de trabalhar bastante para evoluir, mas acho que consegui fazer uma boa prova", afirmou Daniel, que destacou a experiência adquirida na estreia.

Os dois irmãos regressam à competição nos dias 12 e 13 de Dezembro, para disputar a Taça da Madeira de Karting 2026, no Kartódromo do Faial.