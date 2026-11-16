O Presidente da República considerou hoje que é essencial discutir a influência do poder económico no jornalismo em Portugal, e manifestou-se disponível para ajudar a promover o debate sobre a comunicação social.

António José Seguro discursava na cerimónia de entrega dos Prémios Gazeta 2025, na Câmara Municipal de Lisboa, durante a qual uma das premiadas, Sofia da Palma Rodrigues, apontou a falta de debate sobre a ingerência do poder económico no jornalismo em Portugal, por comparação com a interferência do poder político.

"Quando há pouco -- penso que foi a Sofia -- se falou sobre as possíveis interferências do poder político e que não se dá igual relevo às interferências que podem existir do poder económico, está completamente certa sobre uma das discussões essenciais que o nosso país deve fazer", declarou o chefe de Estado.

Durante esta cerimónia, falou-se também, entre outros temas, da questão dos modelos de financiamento público de projetos jornalísticos, dos baixos salários de muitos jornalistas e dos atuais custos da habitação.

Na sua intervenção, o Presidente da República salientou a importância da investigação jornalística, tema que relacionou "muitas das questões que aqui foram levantadas pelos premiados", e deixou um lamento: "Só que neste país, muitas das vezes, levantam-se as questões, mas a seguir vai-se jantar".

"Nós temos que sobre o jornalismo ter uma conversa séria. E a Presidência da República está disponível para ser um dos promotores dessa discussão e desse debate, porque nós precisamos de ter qualidade na nossa democracia", acrescentou.

António José Seguro argumentou que "a qualidade do jornalismo e, em particular, da investigação é essencial para aumentar a qualidade da democracia" em Portugal, que "não se resume a um voto de quatro em quatro anos ou de cinco em cinco anos".

O chefe de Estado defendeu a necessidade de "debates sérios, com consequência" e não "apenas debates que ficam pela constatação".

Os Prémios Gazeta são uma iniciativa do Clube de Jornalistas e têm o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.

No fim desta cerimónia, o Presidente da República atribuiu uma condecoração póstuma ao jornalista e escritor Mário Zambujal, que presidiu ao Clube de Jornalistas.

Mário Zambujal, que morreu em março passado, aos 90 anos, foi condecorado com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique. A condecoração foi recebida pela sua filha, Isabel Zambujal.

Nesta 41.ª edição dos Prémios Gazeta, a Gazeta de Mérito foi para o fotojornalista Fernando Corrêa dos Santos, com mais de sete décadas de carreira.

O Prémio Gazeta de Imprensa foi para Maria José Oliveira, autora de "Os crimes da PIDE/DGS em Moçambique (1964-1974)", uma série de artigos publicada no jornal Público, enquanto a Gazeta de Rádio foi atribuída a Sofia da Palma Rodrigues e Manuel Bívar, pelo podcast "País de incendiários", divulgado na revista digital Divergente.

Sandra Vindeirinho, Tiago M. P. Costa, Rui Machado Rodrigues e Carlos Felgueiras e Sousa receberam a Gazeta de Televisão, pela reportagem "As traficantes", emitida pela RTP. A Gazeta de Fotografia foi atribuída a Ana Baião, pela fotografia publicada no artigo do Expresso "Dois sustos, um tabu e uma preocupação".

Teresa Serafim, Joana Gonçalves, Daniel Rocha, Cátia Mendonça, Gabriela Pedro e Francisco Lopes foram premiados com a Gazeta de Multimédia, pelo trabalho "Barracas na área de Lisboa: o regresso de um problema que nunca desapareceu", divulgado no 'site' do Público.

O Jornal de Belmonte foi distinguido com a Gazeta de Imprensa Regional, e a Gazeta Revelação foi para Lara Castro, pela reportagem "'As crianças não têm preconceitos, mas são ensinadas a ter' - O dia a dia numa escola com 46 nacionalidades", emitida pela Rádio Renascença.