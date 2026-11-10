Museus e monumentos nacionais encerrados na quarta-feira

Os espaços geridos pela empresa pública Museus e Monumentos de Portugal (MMP) vão estar encerrados na quarta-feira, devido às condições meteorológicas adversas previstas, confirmou hoje aquela entidade.

"A medida tem caráter preventivo e visa salvaguardar a segurança dos visitantes e dos trabalhadores, face às condições meteorológicas adversas previstas", sublinhou a empresa pública numa mensagem publicada 'online'.

A MMP realçou que os bilhetes adquiridos podem ser mudados para outra data ou reembolsados na íntegra, bastando para isso fazer o pedido para [email protected].

O Governo decretou situação de alerta em Portugal continental, entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao previsível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charlie, prevendo-se que as regiões mais atingidas sejam Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro.

A gravidade do cenário levou o executivo a decidir fechar as escolas e serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido também o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 km/h e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical e pode atingir a superfície com grande intensidade), ultrapassar os 150 km/h".