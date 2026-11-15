Bernardo Trindade, hoteleiro e dirigente associativo, protagoniza a terceira conversa do Madeira 7 Talks, com José Manuel Rodrigues, dirigente do CDS e secretário regional. A este foi questionado o que mudou nas laranjas, para hoje estar no laranjal. Ao primeiro, foi questionado se a Madeira é pequenina para ele.

José Manuel Rodrigues explicou o que se passou para as “laranjas podres estarem hoje comestíveis: não havia alternativa para a estabilidade na Madeira”. A alternativa seria juntar todos os partidos da oposição, o que seria impraticável.

José Manuel Rodrigues diz que, uma vez, durante duas horas, na praia do Porto Santo, tentou convencer Bernardo Trindade a fazer uma coligação CDS-PS para ser alternativa na Madeira.

Bernardo Trindade referiu-se ao PS como um “apeadeiro” onde convergem muitas pessoas, com o princípio da bisca da alternância.

Bernardo Trindade diz que é muito difícil ser oposição na Madeira e que é tão digna a oposição quanto o poder.

O empresário defendeu o meio-termo na vida e deu o exemplo das casas, algo que marcou a primeira conversa.

Trindade diz acompanhar, fora da ilha, com regozijo, o facto de a Madeira ter um percurso interessante na área do turismo. Lembrou que a Região tem dois terços do território ‘non aedificandi’: “se não tivéssemos turismo neste terço, provavelmente, morreríamos todos à fome.”

O socialista atribuiu também responsabilidades ao PS por não ter havido alternância política na Madeira, em especial, em 2019, quando o PS perdeu por pouco as eleições.

Bernardo Trindade regozijou-se por hoje já não se está num mundo bipolar, mas multipolar. Hoje já não é só PS e PSD, há uma terceira força.

Bernardo Trindade disse ter simpatia pelo bloco central, porque a alternativa que se coloca é intolerante. José Manuel Rodrigues discorda, para não levar o descontentamento todo para “essa força que o Bernardo não quer que vá para o Governo”.

O dirigente do PS até disse que pode ser bom “esse governo governar durante seis meses”.

Chega foi só referido pelo ‘moderador’.

Já Alberto João Jardim veio à conversa defender o Bloco Central, não para sempre, mas pontualmente, nomeadamente fazendo reformas que agora são necessárias.

Jardim discordou que tenha necessariamente de haver descontentamento. “O Bloco Central governa quatro anos e depois desfaz-se.”

Bernardo Trindade disse-se defensor do modelo alemão. Em que os dois partidos se apoiam mutuamente. O ex-político disse que José Manuel Rodrigues está demasiado tolerante com a intolerância e insistiu na necessidade de haver uma base de entendimento, que seria alcançado com o bçoco ecntral.

Trindade disse que a IA criou um grande grupo de intolerantes, que ficam ao computador.

Sobre as soluções, José Manuel Rodrigues disse que as “grandes empresas de construção civil, que têm ganhado rios de dinheiro no País e na Região”, devem ser chamados à solução, tal como a Banca, que “nós socorremos várias vezes”, ou os fundos imobiliários.

Bernardo Trindade defendeu a possibilidade de recorrer a terrenos rústicos para a solução de habitação. José Manuel Rodrigues lembrou que as compras de estrangeiros contribuíram para a inflação da habitação, tal como o alojamento local, reconhecendo que foi importante para a recuperação de habitação.

Trindade destacou que só 2% das casas estão afectas ao alojamento local.

António Trindade veio lamentar que o ordenamento do território não tenha sido tema, na primeira conversa, e que só se discuta prédios de 20 andares. Depois do ordenamento do território, é necessa´rio falar da responsabilidade do sector público, que na Madeira pode ser de 2 a 3%, contra 1% no País, que contrasta com 20 a 30 como em países como a Áustria.

Alberto João Jardim disse preferir edifícios em altura do que nas manchas verdes ou nas zonas agrícolas. Concordou que é necessário ordenamento do território.

Jardim disse que, a determinada altura, ponderou mexer na organização administrativa, acabando com os municípios e/ou criar 40 unidades administrativas em juntas de freguesia. Jardim diz que o deveria ter feito e que teve maiorias robustas o suficiente para isso. Não o fez depois do episódio nos barreiros, em que Jardim foi vaiado por defender a união de clubes.

Para o problema da habitação, “é preciso fazer casas”.