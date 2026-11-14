Número 7 de Ronaldo une a selecção e domina as capas dos jornais

Público:

- "Sinistralidade. Acidentes de trabalho mortais diminuíram 25%, mas baixas são mais longas"

- "Imobiliárias de políticos têm contratos públicos e recebem apoios do Estado"

- "Viagens. Na República Dominicana, há muitas ondas de férias"

- "Grammy Latino. 'Nunca o puto' Dino D'Santiago 'imaginou' ser um dos premiados"

- "Comboios. Caldas da Rainha e Torres Vedras voltam a estar ligadas"

- "Marketing político. Partidos importam modelo que deu vitória a Lula"

- "Política de ciência. Governo enterra dois programas de emprego científico"

Jornal de Notícias:

- "Preço do bacalhau mais do que duplicou desde a guerra na Ucrânia"

- "Homenagem a Ronaldo é 'brilhante'. Jogadores vão entrar em campo com a camisola 7 e Jorge Jesus aplaude"

- "Obra parada junto ao parque da cidade acumula prejuízos"

- "Irlanda. Usou milhões desviados aos bancos em casas no Algarve"

- "Vila Verde. Atingido por pedra há 19 anos ainda aguarda por indemnização"

- "Promoções. Portugueses projetam gastar mais dinheiro na Black Friday"

- "'Treino na miséria, vou deixar de competir'. Entrevista a Vasco Peso, campeão mundial de ginástica"

- "Jogos da Liga com mais quatro minutos de tempo útil"

- "Cristina Ferreira. Plataforma de IA dirigida às mulheres afinal não é a primeira"

Correio da Manhã:

- "Português envolvido em crimes na Turquia: Estrela de 'barcos com amor' presa por morte de menor"

- "Apagão da Microsoft afeta 430 milhões de utilizadores"

- "Presidente dá esperança às acampadas"

- "Reformada deixa casa após renda aumentar de 427Euro para 850Euro"

- "Jorge Jesus: 'O foco é vencer'"

- "Seleção entra em campo com a camisola 7"

- "Alarme com bloqueio mental de Aursnes"

- "Preço da gasolina e do gasóleo volta a cair"

- "Mais nascimentos e menos mortes"

- "Extrema-direita espanhola dispara nas sondagens"

- "Palmela: Criança de 3 anos escapa de creche sem ninguém ver"

O Jogo:

- "FC Porto. Gabri nos píncaros. Índices físicos do criativo galego disparam em poucos meses"

- "Bednarek conclui mestrado com análise aos dragões"

- "Portugal-Dinamarca. 'É uma lenda do futebol português'. Seleção. Jorge Jesus aplaude homenagem a Ronaldo antes do jogo, mas garante que a ideia não foi sua"

- "Técnico admite estrear Alberto Costa e Nazinho"

- "Benfica. 'Não sairá nenhum jogador importante'. Rui Costa traça meta para janeiro e garante renovação de Prestianni"

- "Águias passam barreira dos 320 mil sócios"

- "Sporting. Fresneda 'algo triste'. Lateral comenta saída de Borges"

- "Varandas reforça convicção em êxitos no futuro próximo"

- "Braga. Barisic coloca Champions como objetivo"

A Bola:

- "Rui Costa intransigente: 'Seleção vai continuar sem jogar na Luz'. 'Queremos arbitragem melhor para todos. Nenhum português está contente com o que se tem passado'. 'Prestianni vai renovar sem problemas'"

- "Liga das Nações. Portugal-Dinamarca. Novidades nas laterais. Ausências de João Cancelo e Nuno Mendes em Braga abrem portas a estreias"

- Seleção a um ponto de assegurar o 1.º lugar"

- "Sporting. 'Uma semana bastou para sentir impacto de Paulo Fonseca'. Varandas fala em 'plantel jovem' que 'garante o futuro'"

- "Fresneda renova quando voltar da seleção sub-21 espanhola"

- "FC Porto. A muralha de Farioli. Consistência defensiva é marca de água do treinador italiano"

Record:

- "Rui Costa e Frederico Varandas disparam em várias direções: Recados"

- "Líder garante continuidade das estrelas em janeiro e confirma renovação de Prestianni"

- "Águias contam 321.438 sócios"

- "Sanhá dá-se a conhecer -- Pedro Lima também fatura"

- "Empresário de Doumbia revela interesse do Nápoles"

- "Jogadores entram em campo com o número de Cristiano Ronaldo: 11 vezes 7"

- "Jesus aplaude: 'Ideia é brilhante'"

- "FC Porto: Borja aguenta o barco"

- "Bednarek já é mestre -- Tese sobre negócios de FC Porto e Southampton"