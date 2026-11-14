Número 7 de Ronaldo une a selecção e domina as capas dos jornais
Público:
- "Sinistralidade. Acidentes de trabalho mortais diminuíram 25%, mas baixas são mais longas"
- "Imobiliárias de políticos têm contratos públicos e recebem apoios do Estado"
- "Viagens. Na República Dominicana, há muitas ondas de férias"
- "Grammy Latino. 'Nunca o puto' Dino D'Santiago 'imaginou' ser um dos premiados"
- "Comboios. Caldas da Rainha e Torres Vedras voltam a estar ligadas"
- "Marketing político. Partidos importam modelo que deu vitória a Lula"
- "Política de ciência. Governo enterra dois programas de emprego científico"
Jornal de Notícias:
- "Preço do bacalhau mais do que duplicou desde a guerra na Ucrânia"
- "Homenagem a Ronaldo é 'brilhante'. Jogadores vão entrar em campo com a camisola 7 e Jorge Jesus aplaude"
- "Obra parada junto ao parque da cidade acumula prejuízos"
- "Irlanda. Usou milhões desviados aos bancos em casas no Algarve"
- "Vila Verde. Atingido por pedra há 19 anos ainda aguarda por indemnização"
- "Promoções. Portugueses projetam gastar mais dinheiro na Black Friday"
- "'Treino na miséria, vou deixar de competir'. Entrevista a Vasco Peso, campeão mundial de ginástica"
- "Jogos da Liga com mais quatro minutos de tempo útil"
- "Cristina Ferreira. Plataforma de IA dirigida às mulheres afinal não é a primeira"
Correio da Manhã:
- "Português envolvido em crimes na Turquia: Estrela de 'barcos com amor' presa por morte de menor"
- "Apagão da Microsoft afeta 430 milhões de utilizadores"
- "Presidente dá esperança às acampadas"
- "Reformada deixa casa após renda aumentar de 427Euro para 850Euro"
- "Jorge Jesus: 'O foco é vencer'"
- "Seleção entra em campo com a camisola 7"
- "Alarme com bloqueio mental de Aursnes"
- "Preço da gasolina e do gasóleo volta a cair"
- "Mais nascimentos e menos mortes"
- "Extrema-direita espanhola dispara nas sondagens"
- "Palmela: Criança de 3 anos escapa de creche sem ninguém ver"
O Jogo:
- "FC Porto. Gabri nos píncaros. Índices físicos do criativo galego disparam em poucos meses"
- "Bednarek conclui mestrado com análise aos dragões"
- "Portugal-Dinamarca. 'É uma lenda do futebol português'. Seleção. Jorge Jesus aplaude homenagem a Ronaldo antes do jogo, mas garante que a ideia não foi sua"
- "Técnico admite estrear Alberto Costa e Nazinho"
- "Benfica. 'Não sairá nenhum jogador importante'. Rui Costa traça meta para janeiro e garante renovação de Prestianni"
- "Águias passam barreira dos 320 mil sócios"
- "Sporting. Fresneda 'algo triste'. Lateral comenta saída de Borges"
- "Varandas reforça convicção em êxitos no futuro próximo"
- "Braga. Barisic coloca Champions como objetivo"
A Bola:
- "Rui Costa intransigente: 'Seleção vai continuar sem jogar na Luz'. 'Queremos arbitragem melhor para todos. Nenhum português está contente com o que se tem passado'. 'Prestianni vai renovar sem problemas'"
- "Liga das Nações. Portugal-Dinamarca. Novidades nas laterais. Ausências de João Cancelo e Nuno Mendes em Braga abrem portas a estreias"
- Seleção a um ponto de assegurar o 1.º lugar"
- "Sporting. 'Uma semana bastou para sentir impacto de Paulo Fonseca'. Varandas fala em 'plantel jovem' que 'garante o futuro'"
- "Fresneda renova quando voltar da seleção sub-21 espanhola"
- "FC Porto. A muralha de Farioli. Consistência defensiva é marca de água do treinador italiano"
Record:
- "Rui Costa e Frederico Varandas disparam em várias direções: Recados"
- "Líder garante continuidade das estrelas em janeiro e confirma renovação de Prestianni"
- "Águias contam 321.438 sócios"
- "Sanhá dá-se a conhecer -- Pedro Lima também fatura"
- "Empresário de Doumbia revela interesse do Nápoles"
- "Jogadores entram em campo com o número de Cristiano Ronaldo: 11 vezes 7"
- "Jesus aplaude: 'Ideia é brilhante'"
- "FC Porto: Borja aguenta o barco"
- "Bednarek já é mestre -- Tese sobre negócios de FC Porto e Southampton"