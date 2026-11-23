Já imaginou começar o ano de 2027 a bordo de um magnífico navio de cruzeiro, com partida diretamente do Funchal?

Temos uma oportunidade especial para si! Embarque no Costa Smeralda, para uma inesquecível viagem de 8 dias e 7 noites, com destino às maravilhosas Ilhas Canárias.

Descubra novos destinos, desfrute do conforto e entretenimento a bordo e viva experiências únicas em pleno Atlântico!

Reserve até 1 de dezembro com a Intertours e garanta a sua viagem aos melhores preços.

Cruzeiro | Costa Smeralda – do Funchal a Canárias – 8 dias

Partida do Funchal: 28 de Janeiro 2027 - 8 dias / 7 noites

Itinerário: Funchal / "Sea Destination": ponto mais escuro das Canárias, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Funchal

Oferta especial por pessoa, em camarote duplo:

Tarifa BLACK FRIDAY

Camarote interior: 479€

Camarote com vista mar: 529€

Camarote com varanda: 599€

Tarifa BLACK FRIDAY + MY DRINKS com pacote de bebidas incluído:

Camarote interior: 629€

Camarote com vista mar: 679€

Camarote com varanda: 749€

Preços incluem: O preço é por pessoa em tarifa Black Friday (camarote duplo atribuído pela companhia e acumulação de pontos Costa Club nas despesas efetuadas a bordo) e inclui taxas portuárias e um Sea Destinations. A tarifa Black Friday + My Drinks inclui tudo isto acrescido de pacote de bebidas.

Não incluem: despesas de reserva, taxas de serviço, bebidas (consoante a tarifa escolhida), seguro, despesas/extras de carácter pessoal e outros serviços não mencionados.

Estas tarifas têm lugares limitados, não é acumulável com outras promoções e não tem carácter retroativo. Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Funchal

Largo do Phelps, 18 — 291 208 920

Avenida Arriaga, 30, 3.º — 291 208 900

Camacha

Camacha Shopping, Loja 9 — 291 923 880

E-mail: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock