Produção de ovos cresce 17,6% na Madeira, mas restantes sectores recuam

A produção de ovos foi o único indicador com evolução positiva entre os sectores da produção agropecuária, das pescas e da aquicultura na Madeira nos primeiros nove meses de 2026. Segundo os dados divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), foram produzidos cerca de 32,1 milhões de ovos, um aumento homólogo de 17,6%.

Em sentido contrário, o abate de frango recuou 0,9%, totalizando 2.578,2 toneladas. No 3.º trimestre, a produção de ovos diminuiu 1,3% face ao mesmo período de 2025, enquanto o abate de frango registou uma quebra de 3,2%.

Também o abate de gado apresentou uma evolução negativa. De acordo com os dados do Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), foram abatidas 557,6 toneladas nos primeiros três trimestres do ano, menos 9,7% do que no período homólogo. Esta descida foi influenciada sobretudo pela redução de 10,7% no abate de bovinos. Só no 3.º trimestre, a quebra homóloga foi de 8,7%.

Pesca perde quantidade e valor

Nas pescas, os indicadores também revelam uma contracção. A quantidade de pescado descarregado na Região diminuiu 15,8% entre Janeiro e Setembro, enquanto o valor da primeira venda recuou 21,9%.

No total, foram descarregadas cerca de 2.602,3 toneladas de pescado, que geraram receitas de 10,9 milhões de euros.

Entre as principais espécies capturadas, apenas a cavala e o chicharro registaram aumentos nas quantidades descarregadas, de 328,8% e 155,8%, respectivamente. A DREM explica que estas variações estão relacionadas com o período de defeso a que ambas as espécies estiveram sujeitas entre Fevereiro e Julho de 2025.

Estes crescimentos não foram, contudo, suficientes para compensar as quebras nas restantes espécies. O peixe-espada preto, que representou 51,4% do pescado descarregado, registou uma diminuição de 23,6% na quantidade capturada e de 30,4% no valor da primeira venda.

O atum e similares, responsável por 39,1% do total descarregado, também apresentou uma evolução negativa, com menos 16,6% em quantidade e uma quebra de 34,7% no valor da primeira venda.

No 3.º trimestre de 2026, a quantidade de pescado descarregado diminuiu 7,3% em termos homólogos, enquanto o respectivo valor recuou 3,7%.

O preço médio do pescado na primeira venda fixou-se em 4,31 euros por quilo nos primeiros nove meses do ano, abaixo dos 4,62 euros registados no mesmo período de 2025. Por espécies, o preço médio do atum e similares desceu de 3,85 para 3,05 euros, enquanto o peixe-espada preto passou de 4,96 para 4,51 euros por quilo.

Foto DREM

Aquicultura perde quase um terço da produção

A produção em aquicultura também registou uma quebra expressiva. Nos primeiros nove meses de 2026, foram produzidas 753,9 toneladas de dourada, menos 30,2% do que no período homólogo.

Segundo a DREM, esta evolução está relacionada com constrangimentos no ciclo produtivo da espécie, nomeadamente uma taxa de mortalidade superior à habitual.

As vendas totalizaram 5,8 milhões de euros, representando uma diminuição homóloga de 17,8%. Do valor global, 79,1% teve como destino o mercado nacional, incluindo o Continente e os Açores, enquanto 20,8% correspondeu ao mercado regional.

No 3.º trimestre, a quantidade produzida diminuiu 17,8% e o valor das vendas recuou 4,1% face ao mesmo período de 2025.

Os dados da DREM mostram, assim, que, entre os indicadores analisados, apenas a produção de ovos conseguiu crescer nos primeiros nove meses do ano, contrastando com as reduções verificadas no abate de animais, na pesca e na produção aquícola.