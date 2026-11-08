Golo de Pavlidis nos descontos garante triunfo do Benfica por 3-2 na Amadora

Um golo de Pavlidis nos descontos garantiu hoje o triunfo do Benfica por 3-2 na visita ao Estrela da Amadora, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O grego, que lidera a lista de marcadores, agora com 11 golos, marcou aos 90+4 minutos, depois de Prestianni ter colocado o Benfica em vantagem aos 26, Zvonarek (48) ter empatado para o Estrela, numa partida em que um autogolo de Schappo (68) voltou a colocar os 'encarnados' na frente do marcador e Antonetti (76) igualou, de novo, para a equipa da casa.

O Benfica mantém-se no segundo lugar, com 28 pontos, a cinco do líder FC Porto, e com quatro de vantagem sobre o Sporting, terceiro, enquanto o Estrela da Amadora, que não vence desde a quinta jornada, é 12.º, com 10.