André Caires termina em quinto nos Jogos Olímpicos da Juventude

O velejador madeirense André Caires terminou hoje na quinta posição os Jogos Olímpicos da Juventude Dakar2026, depois de cumpridas duas das três regatas previstas para a última jornada da classe Techno 293.

Segundo e terceiro nas duas regatas disputadas hoje, o mais jovem desportista da Missão portuguesa na quarta edição dos Jogos Olímpicos da Juventude voltou a subir um lugar na classificação, para concluir a sua prestação na quinta posição.

A falta de vento levou ao cancelamento da última das 15 regatas do windsurf, com Caires a terminar com 54 pontos, a apenas seis da medalha de bronze, conquistada pelo tunisino Rayen Briki.

O ouro foi para o dominador Evangelos Kyriazakos, o grego que somou apenas 12 pontos e que deixou o segundo classificado, Hoi-tik Ng, a uma distância confortável -- o velejador de Hong Kong ficou com 28.

André Caires foi subindo 'degraus' dia após dia no windsurf, após ter concluído a primeira jornada de regatas, no domingo, na 11.ª posição, mas a sua progressão 'esbarrou' hoje na falta de vento, que cancelou a última regata.

Com 16 anos recém-cumpridos, em 25 de outubro, o velejador do Centro Treino de Mar foi o mais jovem entre os 25 atletas da Missão Portuguesa em Dakar2026, o primeiro evento olímpico disputado em África, que começou em 31 de outubro e termina esta sexta-feira.