A jornalista portuguesa Sofia Costa Craveiro venceu a primeira edição do Prémio Euro-Mediterrânico de Mulheres no Jornalismo, com uma reportagem sobre a experiência de mulheres portuguesas que emigraram para a Alemanha nas décadas de 1960 e 1970.

O prémio, atribuído pela União para o Mediterrâneo (UpM), foi anunciado hoje, em Barcelona, no âmbito do 11.º Fórum Regional da organização e do Dia do Mediterrâneo, segundo um comunicado.

A reportagem, publicada em janeiro no jornal Público, foi selecionada entre mais de 200 candidaturas apresentadas por jornalistas de mais de metade dos 43 Estados-membros da UpM.

O júri destacou a "análise muito rigorosa de histórias de mulheres que merecem ser conhecidas", a "perspetiva marcadamente feminina" e a "reflexão oportuna sobre os desafios da migração".

Ao receber o prémio, Sofia Costa Craveiro destacou o papel do jornalismo na desconstrução das narrativas dominantes e na recuperação de histórias de mulheres.

"O jornalismo tem este poder: o poder de nos surpreender e de nos levar a questionar aquilo que pensamos saber. É por isso que continua a ser tão importante nos dias de hoje. Especialmente hoje", afirmou.

A jornalista alertou ainda para os riscos que se colocam à profissão e à preservação da memória, considerando que "o jornalismo está em perigo. A memória está em perigo. As mulheres estão, uma vez mais, em perigo".

O prémio foi criado pela União para o Mediterrâneo, em parceria com a Rede Euro-Mediterrânica de Mulheres Jornalistas, a Fundação Anna Lindh, o Instituto Europeu do Mediterrâneo e a Federação Internacional de Jornalistas, com o objetivo de reforçar a visibilidade das vozes femininas na região, através de uma maior colaboração com os meios de comunicação social.

A União para o Mediterrâneo é uma organização intergovernamental euro-mediterrânica que reúne os 27 Estados-membros da União Europeia e 16 países do sul e do leste do Mediterrâneo.