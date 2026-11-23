As receitas do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) na Madeira subiram 548% em dez anos. Passaram de quase 9 milhões de euros no ano 2015 para 57 milhões no ano passado. Funchal e Santa Cruz concentram 70% da cobrança. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

O destaque fotográfico da primeira página está reservado para a imagem de dois adeptos maritimistas e nacionalidades. Em Câmara de Lobos a rivalidade serve-se ao balcão. Duas tascas vizinhas vivem a paixão pelo Marítimo e pelo Nacional. Entre provocações, confiança e boa disposição, o dérbi de sexta-feira já começou fora das quatro linhas.

Nesta edição ficamos ainda a saber que os médicos na Madeira podem ganhar mais 50% com o regime de exclusividade. O Governo Regional reserva oito milhões de euros no Orçamento de 2027 para avançar com os regimes de dedicação plena e exclusiva.

“Estamos a destruir a galinha dos ovos de ouro”. O alerta parte de Adolfo Freitas, do Sindicato de Hotelaria, que denuncia os baixos salários, a precariedade e a exploração de trabalhadores imigrantes, numa entrevista em que alerta para o futuro do turismo.

Ainda na área do Turismo, há uma notícia que revela que os cruzeiros levam 57 mil viaturas ao Porto do Funchal em três anos.

Por fim, há uma reportagem sobre a ‘Black Friday’. Entre descontos e armadilhas, a

DECO alerta para falsas promoções, burlas online e custos de envio que penalizam os consumidores madeirenses. O orçamento médio previsto para as compras sobe para 272 euros.

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