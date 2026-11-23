Bom dia. A manhã começa chuvosa e, por isso, com piso molhado por toda a ilha da Madeira. Esse é o primeiro aspecto a ter em conta para quem vai sair para a estrada nesta segunda-feira.

O segundo ponto, é que na Via Rápida, tanto num como no outro sentido, já se sente uma enorme complicação de trânsito. Sobretudo no sentido Machico - Ribeira Brava são cerca de 5 km de congestionamento devido a tráfego intenso.

No sentido opostos há menos preocupações, mas ainda assim em duas zonas - subida de Santa Rita, em São Martinho, e na zona de Santo António - conte com alguma lentidão no trânsito, nomeadamente entre o nó de Santo António e Santa Luzia, já são quase 2 km de fila em marcha lenta.

Uma semana que começa com congestionamentos tão cedo e, muito dela, por causa da necessidade de andar mais devagar por causa do piso molhado, da perda de visibilidade, mas também porque haverá quem opte por trazer o carro para o Funchal.