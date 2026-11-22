Ricardo Caldeira, que a direcção do Chega na Madeira apresentou como coordenador concelhio em São Vicente, anunciou, esta tarde, na sua página de Facebook, que decidiu abandonar a Comissão Política Regional do partido. “A partir de hoje deixo de fazer parte da equipa da Comissão Política Regional do Chega Madeira, por decisão inteiramente minha”, assume o militante.

No texto que publicou, Ricardo Caldeira não esclarece os motivos que o levaram a pedir a demissão daquele órgão. No entanto, assume haver divergências sobre o exercício do cargo de coordenador concelhio. “Foi-me apresentado e atribuído o título de presidente da Concelhia de São Vicente, função que assumi de boa-fé, com responsabilidade e vontade de trabalhar pela minha terra. No entanto, pelos vistos, afinal nunca cheguei a ser oficialmente presidente de concelhia. Ou seja, tinha o título, assumia as responsabilidades e acreditava estar a desempenhar uma função que, afinal, parece que não existia formalmente. Confesso que só posso levar a situação com algum humor, porque, pelos vistos, andei a fazer figura de parvo sem saber”, desabafa o mesmo militante.

A rematar a publicação, Ricardo Caldeira garante que não guarda “ressentimentos” e não pretende “alimentar polémicas”, desejando a quem se mantém em funções no Chega “o maior sucesso” e que consiga alcançar os objetivos a que se propõe.