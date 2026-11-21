O número de alunos inscritos no primeiro ano do ensino primário em Hong Kong em 2027/28 é o mais baixo dos últimos 25 anos, anunciou ontem o Governo da região semiautónoma chinesa.

Num comunicado, o Departamento da Educação revelou que as famílias de Hong Kong registaram 32.104 crianças com idade para um lugar no primeiro ano em instuições de ensino públicas ou escolas que recebem um subsídio.

Um número que representa uma queda de 15% (menos 5.477) em comparação com o ano letivo atual e, de acordo com o jornal local South China Morning Post, é o mais baixo desde que a tutela da Educação começou a divulgar publicamente estes dados, em 2001.

O número de alunos inscritos no primeiro ano do ensino primário em Hong Kong em 2026/2027 já tinha diminuído em cerca de quatro mil, num contexto de mínimos históricos na taxa de natalidade na região.

Como resultado, 15 primárias receberam menos de 16 inscrições para o primeiro ano de escolaridade, abaixo do número mínimo exigido pelo Departamento de Educação para a atraibuição de subsídio.

Em maio, a tutela anunciou que quatro destas 15 primárias decidiram fechar portas. Duas encerraram durante o verão passado e as outras duas irão fechar em 2029.

Além disso, oito escolas irão fundir-se com outras instituições de educação para manterem as portas abertas e duas preferiram continuar a operar sem subsídios governamentais.

Uma das que escolheu a fusão foi a Escola da Associação Empresarial dos Cinco Distritos, uma instituição com 69 anos de história, onde estudou o atual líder do Governo local, John Lee Ka-chiu.

O Departamento de Educação de Hong Kong prevê que o número de crianças de seis anos desça de 47 mil em 2025 para 31 mil até 2029.

Em março, a secretária para a Educação de Hong Kong, Christine Choi Yuk-lin, avisou que mais primárias poderão encerrar, porque a cidade tem registado um número cada vez menor de crianças em idade escolar nos últimos dez anos, face à queda da natalidade.

Hong Kong registou em 2025 cerca de 31.100 nascimentos, o número mais baixo de sempre.

Em 2023, o Governo lançou um subsídio de 20 mil dólares de Hong Kong (cerca de 2.150 euros) para novos pais, para incentivar as famílias a terem filhos, num programa com a duração de três anos.

O executivo previu que o subsídio podia ajudar o número anual de nascimentos a atingir 39 mil, mais 20% do que em 2022. Mas o total de recém-nascidos ficou-se por 33.200 em 2023 e 36.700 em 2024.

Na vizinha região chinesa de Macau, o ano letivo atual arrancou com cerca de 86 mil alunos no ensino não superior, menos três mil do que em 2025/2026.

Em setembro, o diretor dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Kong Chi Meng, revelou que duas escolas foram fundidas. O Jardim de Infância Caritas passou a estar sob a alçada da Escola São João de Brito, um estabelecimento de ensino católico gerido pela Caritas de Macau.

Em junho, a DSEDJ disse à Lusa que existem entre nove a 11 escolas com intenção de fusão ou transformação.