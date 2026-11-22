Óscar Góis e Luísa Marujo foram os vencedores do Grande Prémio das Castanhas, que esteve na estrada no último sábado. A prova resulta de uma organização conjunta da Associação de Atletismo da Madeira e da Junta de Freguesia do Curral das Freiras.

No sector feminino, Luísa Marujo, da Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra (ADCSAS), alcançou o 1.º lugar, terminando a prova com o tempo de 22 minutos e 38 segundos e um ritmo médio de 5:01 min/km. Na segunda posição ficou Aleksandra Tentser, do Santacruzense, com 23 minutos e 9 segundos, enquanto Carolina Catanho, do Clube Desportivo Infante, completou o pódio, com o tempo de 24 minutos e 37 segundos.

Na classificação masculina, Óscar Góis, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, conquistou o 1.º lugar, com um tempo de 19 minutos e 1 segundo, registando um ritmo médio de 4:14 min/km. O 2.º lugar foi alcançado por Énio Silva, do Clube de Atletismo do Funchal, com 19 minutos e 34 segundos, seguindo-se Lino Teles, também do mesmo clube, que terminou na 3.ª posição com o tempo de 19 minutos e 59 segundos.