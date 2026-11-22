Com 18 anos de história, o Moda Funchal já passou por vários espaços da capital madeirense, como o Café do Teatro, Casino da Madeira, Pestana CR7, Praça do Carmo ou Jardim de Santa Luzia. Para o próximo sábado, a produção, liderada por Ruben Gomes, escolheu um novo palco de grande qualidade: a esplanada da Brunchville, na Marina do Funchal.

A partir das 20h30, mas com animação desde as 15h00, há desfile de cerca de 60 manequins com as propostas de 10 lojas regionais para o Outono-Inverno 2026. A noite será apresentada por Marina Rodrigues, antiga Miss Portugal, e por Roby Gaspar, designer de moda e apresentador.

Esta edição tem uma causa especial. Trata-se de um evento solidário a favor das pessoas sem-abrigo, com angariação de fundos, sorteios, prémios e surpresas ao longo da noite.

A 14 de Novembro, realizou-se o casting aberto para manequins crianças e adultos. Perto de 100 manequins participaram, tendo sido seleccionados cerca de 30 novos talentos. A estes juntam-se manequins e misses convidadas.