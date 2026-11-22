AC Milan chega à maior goleada na era Ruben Amorim com Gonçalo Ramos a marcar
O AC Milan, com um golo de Gonçalo Ramos, alcançou hoje a maior vitória sob o comando de Ruben Amorim, ao golear em casa a Frosinone por 5-1, na 12.ª jornada da Liga italiana de futebol.
Em San Siro, pela primeira vez com Amorim, que está a viver a temporada de estreia no gigante italiano, o AC Milan marcou cinco golos e registou a terceira vitória seguida na Serie A, e a quinta nos últimos seis jogos.
Já depois de um autogolo da Calvani, logo aos quatro minutos, aos 19, Gonçalo Ramos fez o 2-0 para a formação do técnico português, naquele que foi o seu primeiro golo desde a sétima jornada, a meio de outubro.
O avançado, que foi titular, leva três tentos na competição, mas acabou por ter de sair no arranque da segunda parte, com queixas musculares.
O suíço Jashari, aos 48 minutos, Cissé, aos 60, e o norte-americano Pulisic, aos 68, fizeram o AC Milan chegar à goleada, com Masini, aos 25, ainda a chegar a fazer o 2-1 para a Frosinone.
Com este resultado, o emblema de Milão segue no quarto posto, agora 27 pontos, mantendo-se a cinco da Lazio, que lidera, e a três da Roma, segundo classificada. As duas equipas da capital também venceram nesta ronda.
A formação de Amorim ficou à condição a um ponto do campeão Inter, que é terceiro e ainda hoje visita o campo da Atalanta.
Já o Frosinone, que em contrapartida sofreu o desaire mais pesado da época, é sétimo classificado com 20 pontos.
No primeiro jogo do dia, em Turim, a Juventus goleou o penúltimo classificado, o Veneza, por 4-0, com todos os golos a chegaram na segunda parte e com Francisco Conceição no banco.
O alemão Woltemade, aos 53 minutos, o neerlandês Koopmeiners, aos 59, o colombiano Juan Cabal, aos 65, e o francês Kolo Muani, aos 71, de grande penalidade, marcaram para a equipa de Luciano Spalletti, que optou por não fazer regressar já o internacional português.
Devido a lesão, Conceição esteve um mês ausente e hoje sentou-se no banco de suplentes, mas sem ter direto a minutos de jogo.
A Juventus é sexta classificada, com 21 pontos, enquanto o Veneza tem apenas seis e está agora empatado com a Udinese, última, que empatou no campo do Bolonha (1-1).
O avançado Vitinha foi suplente utilizado no Génova, que foi ao terreno do Sassuolo vencer por 2-0 com um 'bis' do montenegrino Milutin Osmajic, antigo jogador do Vizela.