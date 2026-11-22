Há décadas que a tendência do discurso acerca dos adolescentes e jovens adultos tem sido a de reduzir, desclassificar e diminuir a atitude, opinião e comportamentos, numa lógica de desresponsabilização geracional.

Desde a “geração rasca” até às tentativas atuais de desqualificar os movimentos dos mais jovens de se manifestarem por melhores condições de vida, focando no presente e no futuro, “exigindo” à classe política um olhar mais atento às necessidades dos jovens adultos preparados para dar início ao ciclo de autonomia de vida.

Fala-se da qualidade da formação académica no país, da valorização que países estrangeiros dão aos jovens profissionais portugueses, do envelhecimento da população, da baixa de natalidade, do tempo de permanência dos filhos em casa dos pais, e mesmo assim o discurso continua a ser penalizador e de não entendimento dos movimentos de apelo e corresponsabilização política e social.

Quando não se implicam são apelidados de egoístas, egocêntricos, “fora da realidade”, quando se manifestam estão a ser instrumentalizados por partidos políticos, a eles associados, e sempre com conotação negativa. A exceção surge quando integram os partidos políticos e dentro do sistema assumem voz dentro dos “jotas”. Sendo sem dúvida uma forma de participar na vida política, não pode ser vista como a única ou mesmo a única aceitável.

São tantos que querem viver no seu país, trabalhar, viver autonomamente, criar família, serem produtivos e participar ativamente no crescimento do país. O discurso político diz que sim, que é disso que precisamos, mas na prática o discurso só agrega quando está dentro do circuito do poder.

Ter voz num país democrático é mais do que um direito, é um dever. Se tirarmos palavra aos mais jovens empurrando-os para o silêncio das quatro paredes, então ficam explicadas as horas e dias no ecrã, o tempo de videojogos e redes sociais, a rotina dos influencers.

Num país de “velhos” os mais novos querem fugir, ou fechar-se em realidades paralelas, nem sempre baseadas nas escolhas mais saudáveis.

Por isto, é para mim um orgulho e um sinal de esperança ver os mais novos a assumir opiniões públicas, lutar pelas suas necessidades e direitos, exigir um país melhor para não terem de fugir.

Há que não esquecer a corresponsabilidade do caminho traçado, e assim antes da crítica fácil mostrar disponibilidade para ouvir e dialogar. Sem eles o país não tem futuro.