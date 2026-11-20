O Município do Funchal assinalou o Dia Internacional dos Direitos da Criança com uma semana de actividades que envolveu mais de 600 participantes, entre iniciativas educativas, exposições, debates, workshops e uma feira infantojuvenil.

A programação terminou esta sexta-feira com a conferência 'Esta Criança: Desafios e Boas Práticas', que reuniu profissionais e representantes de entidades ligadas à promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens.

Na abertura, a vereadora Helena Leal destacou a importância da cooperação entre instituições e apresentou uma brochura dirigida a crianças dos 6 aos 10 anos, que explica os seus direitos através de cinco 'superpoderes', abordando temas como a igualdade, participação, saúde, protecção e lazer.

A autarca sublinhou ainda o compromisso do Município com a Estratégia Local para os Direitos da Criança 2024-2027, que conta actualmente com uma taxa de execução de 98%. O plano, elaborado com a participação de cerca de 700 crianças e jovens, contempla 38 objectivos e 120 medidas e acções.

A conferência abordou também questões relacionadas com a justiça, a saúde infantil e os desafios da saúde pública.