Restaurante Atlantis - Sugestão da semana ao almoço
Filete de Robalo com massinha de marisco e tarte de caramelo e chocolate
Descubra todas as semanas, uma nova proposta do nosso chefe. Uma sugestão de prato principal, sobremesa e bebida. Agora disponível de segunda a sexta-feira, ao almoço, no Restaurante Atlantis.
Sugestão válida de 23-27 de novembro. Menu à la carte também disponível.
Restaurante
Atlantis
Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar
piso -3
Caniço de Baixo.
Informações e reservas:
+351 291 930 930