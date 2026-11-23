O Café Memória da Madeira regressa no próximo sábado, 28 de Novembro, com uma sessão dedicada à relação entre depressão e demência, dinamizada pela médica de Medicina Geral e Familiar Carla Cunha Duarte. A iniciativa decorre entre as 9h30 e as 11h30, no Centro Comunitário do Funchal, no Edifício 2000, e é aberta a toda a comunidade, sem necessidade de inscrição prévia.

Sob o tema "Da Depressão à Demência", a sessão pretende promover a partilha de informação e o esclarecimento sobre questões relacionadas com a saúde, a memória e o envelhecimento, num espaço de convívio dirigido a pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores e familiares.

Os participantes podem comparecer directamente no local a partir das 9h30, sendo a participação gratuita e não estando sujeita a inscrição.

O Café Memória é um projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, desenvolvido na Madeira com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania. A iniciativa procura criar um ponto de encontro para pessoas que vivem com alterações da memória ou demência, bem como para familiares e cuidadores, proporcionando momentos de partilha, informação e apoio.