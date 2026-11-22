O Presidente norte-americano afirmou hoje que "está inclinado" para retomar os bombardeamentos no Irão, caso não se alcance um acordo diplomático até ao Ano Novo, num momento em que as negociações permanecem estagnadas, relatou um jornalista da Fox News.

"O Presidente disse à [estação] Fox News que se inclina para retomar os ataques contra o Irão se, após o Ano Novo, não tiver sido alcançado um acordo", explicou o jornalista correspondente da emissora norte-americana em Israel, Trey Yingst, citado pela agência espanhola Europa Press.

O jornalista explicou que Donald Trump lhe confirmou que as negociações continuam num formato indireto, mas que os iranianos são "bailarinos de sapateado profissionais".

"Não param de falar. Não fazem mais do que falar, mas tudo não passa de conversa fiada", indicou o jornalista citando o líder republicano norte-americano.

Na mesma conversa, Trump também se referiu às notícias sobre a intenção do Irão de testar o bloqueio naval norte-americano no golfo Pérsico e reiterou que existe um bloqueio em vigor sobre os portos iranianos.

"Espero que o façam. Se tentarem atravessar o bloqueio norte-americano, acabarão no fundo do mar, tal como o resto da Marinha iraniana", ameaçou Trump, relatou ainda o jornalista da Fox News.

Quase nove meses após o início da ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica, o líder da Casa Branca tem deixado mensagens contraditórias sobre os seus próximos passos, referindo que novos ataques são altamente improváveis, ao mesmo tempo que enviou um terceiro porta-aviões e milhares de soldados adicionais para o Médio Oriente.

As informações avançadas por este jornalista surgem após na quinta-feira a imprensa israelita e o jornal norte-americano The Washington Post terem informado que o primeiro-ministro cessante de Israel, Benjamin Netanyahu, tinha pedido ao chefe dos serviços de informações externas (Mossad) que preparasse uma operação secreta contra o Irão.

O chefe do Governo terá abordado o diretor da Mossad, Roman Gofman, deixando à margem o chefe das forças armadas israelitas, Eyal Zamir.

A imprensa israelita noticiou nas últimas semanas que Zamir travou a alegada intenção de Netanyahu em reatar os ataques contra a República Islâmica, em pleno processo das eleições legislativas em Israel, que decorreram em 27 de outubro e que resultaram na indicação do seu principal adversário, Gadi Eisenkot, para formar governo.

O jornal The Washington Post referiu que, pouco antes das eleições, foi pedido a Gofman que preparasse uma operação secreta sem dar conhecimento ao gabinete do primeiro-ministro nem a Zamir, que, no entanto, acabou por tomar conhecimento deste plano, cujos detalhes são desconhecidos, antes que pudesse ser executado.

Roman Gofman, um homem próximo de Netanyahu, encontrou-se na semana passada com o homólogo da CIA, John Ratcliffe, em Washington, antes de viajar para Miami para uma reunião com o enviado da Casa Branca para o Médio Oriente, Steve Witkoff, noticiou o portal norte-americano Axios.

A viagem de Gofman, cujos detalhes não foram revelados, ocorreu depois de o primeiro-ministro do Qatar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, se ter reunido com o Presidente norte-americano, Donald Trump, na Casa Branca, numa tentativa de levar de novo os Estados Unidos e o Irão à mesa de negociações de paz.

Na quarta-feira, o diretor da Mossad e o Eyal Zamir receberam o chefe do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, durante uma visita a Israel, segundo um comunicado dos militares norte-americanos.

O portal Axios também noticiou que Donald Trump pediu ao Departamento de Defesa e aos serviços de informações norte-americanos a preparação de cenários sobre a resposta do Irão a novos ataques.