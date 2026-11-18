A Casa do Povo do Porto Santo vai promover, nos próximos dias 23 e 24 de Novembro, duas sessões de informação e sensibilização dedicadas à cidadania, aos direitos humanos e à prevenção da violência.

A primeira sessão realiza-se na segunda-feira, dia 23, entre as 14h30 e as 15h30, e será subordinada ao tema 'Cidadania e Direitos Humanos'.

No dia seguinte, 24 de Novembro, à mesma hora, terá lugar uma segunda sessão, desta vez dedicada à 'Prevenção de Todas as Formas de Violência'.

Ambas as iniciativas decorrerão na sede da Casa do Povo do Porto Santo, situada no centro da cidade, junto à Igreja Matriz, e inserem-se no conjunto de actividades que a instituição tem vindo a desenvolver em benefício da comunidade local.