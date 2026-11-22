A sessão de encerramento da COP31 ficou hoje marcada pela falta de acordo sobre os combustíveis fósseis, depois de a União Europeia rejeitar um texto final sem referência direta à transição para o seu abandono.

"Demos [as negociações] por concluídas. Mais uma vez, não fomos só nós. Muitos outros países, desenvolvidos e em desenvolvimento, já tinham dito à presidência que este texto nem de perto atingia o mínimo exigido. Ainda assim, a presidência decidiu apresentá-lo", afirmou o comissário europeu responsável pelo clima, Wopke Hoekstra, À imprensa no local.

A 31.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia, deveria ter terminado na sexta-feira, mas as negociações prolongaram-se até hoje, sendo que a plenária de encerramento terminou sem acordo sobre o texto final.