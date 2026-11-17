A Junta de Freguesia do Seixal realizou esta terça-feira, 17 de Novembro, mais uma operação de limpeza na Praia do Cais do Seixal.

Esta iniciativa surge na sequência da passagem da depressão Charles, que trouxe à Região períodos de vento forte e precipitação intensa, condicionando a realização dos trabalhos de manutenção em toda a freguesia.

Devido às condições meteorológicas adversas, registou-se o arrastamento de diversos materiais pelas linhas de água, que acabaram por se depositar no areal. Esta situação tornou necessária uma nova intervenção para repor as condições de limpeza e segurança do espaço, explica a Junta.

Esta marca a oitava intervenção promovida neste local, tendo como principal objectivo assegurar as condições de higiene, segurança e bem-estar para todos os fregueses e visitantes, contribuindo assim para a preservação de um dos locais mais emblemáticos da Freguesia do Seixal e da Região.

O presidente da Junta de Freguesia, Xavier Castro, destaca a importância da iniciativa: "Continuamos empenhados na manutenção e valorização dos espaços públicos da nossa freguesia. Assim que as condições o permitem, procuramos sempre intervir para garantir que a Freguesia se mantém limpa, cuidada e preparada para receber todos os que nos visitam", através de comunicado à imprensa.

Por fim, a Junta de Freguesia agradece a compreensão de todos face a eventuais constrangimentos causados durante a realização dos trabalhos e apela à colaboração contínua da população na preservação deste espaço.