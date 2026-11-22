Ontem, na Inglaterra, a Associação Cultural 4Litro apresentou um espectáculo “20 Anos 4Litro” para celebrar 20 anos de actividade.

O evento aconteceu no palco do Worth School Performing Arts Centre, na cidade de Crawley.

Foi perante uma plateia composta na sua grande maioria de emigrantes madeirenses que o grupo apresentou os vários momentos de comédia, stand-up comedy, sketches e música.

Destacamos que a abertura do evento foi feita pelo humanista J.P. Ramos, que fez também a participação de Perestrelo, figura conhecida nas redes sociais que tem vindo a explorar a área do stand-up comedy.

Esta digressão do grupo 4Litro ao Reino Unido começou primeiro na ilha do Canal de Jersey e ontem em Crawley onde tem uma grande comunidade madeirense.

Luís Paulo Sousa, responsável pelo grupo 4Litro, disse ao DIÁRIO que “ontem foi daqueles dias que ficam guardados no coração".

"Estivemos em Crawley, junto da nossa comunidade madeirense, a celebrar os 20 anos do nosso grupo 4LITRO. E que bem que nos souberam estas 1h30 de espectáculo, de gargalhadas, boa disposição e muita energia do público presente”, sublinhou.

Fomos recebidos com um carinho enorme por esta malta da nossa terra, que está longe da Madeira, mas que continua a levá-la bem viva no coração. Para nós, foi um orgulho e um prazer enorme poder levar um bocadinho da nossa ilha até vocês. Porque sabemos bem o que são as saudades da nossa terra, da nossa maneira de falar, das nossas brincadeiras e daquela alegria tão nossa Luís Paulo Sousa, responsável pelo grupo 4Litro

O humorista salientou ainda que, ontem, por momentos, Crawley transformou-se num bocadinho da Madeira. “Matámos saudades à nossa maneira: com muito riso, boa disposição e umas boas gargalhadas”, vincou.

“A todos vocês que nos receberam, que riram connosco e que fizeram parte desta noite, o nosso muito obrigado, do fundo do coração. Em nome de todo o grupo 4LITRO, fica um abraço apertadinho e um até breve", acrescentou.

Ser madeirense não é só nascer na Madeira… é levar a Madeira connosco, esteja onde estivermos

O programa comemorativo de duas décadas de trabalho cultural terá ainda um dos seus momentos altos a 27 de Dezembro, com a realização do evento especial de 20 anos dos 4Litro que contará com vários convidados ligados às artes na Madeira.