A Câmara Municipal de Santa Cruz já resolveu 137 das 220 ocorrências registadas no concelho na sequência da Tempestade Charles, estando as restantes situações em diferentes fases de intervenção, avaliação e acompanhamento.

De acordo com o comunicado divulgado pela autarquia, 50 ocorrências encontram-se em fase de resolução, 15 estão em notificação, sete em execução e 10 em avaliação.

As obras em curso e as que se encontram em fase de avaliação representam um investimento superior a quatro milhões de euros, sobretudo destinado a intervenções de contenção de taludes e recuperação de estradas. A este montante acrescem mais de 51 mil euros em despesas operacionais com equipas e equipamentos mobilizados no terreno, incluindo os meios da Protecção Civil Municipal e dos Bombeiros Sapadores.

Entre as ocorrências registadas, os deslizamentos de terras foram a situação mais frequente, com 54 casos, seguindo-se 39 quedas de árvores ou situações de árvores em risco e 38 inundações em habitações e transbordos de linhas de água.

O levantamento contabiliza ainda 26 quedas de muros e estruturas edificadas, 17 obstruções de vias e veredas, 11 obstruções de linhas de água, 11 anomalias nas infra-estruturas de drenagem e 24 ocorrências de natureza diversa.

Os registos operacionais reportam ao período entre as 17h30 de 10 de Novembro e as 10h00 de 20 de Novembro.

'Task-force' acompanha recuperação do concelho

Para coordenar os trabalhos de recuperação, a Câmara Municipal de Santa Cruz criou uma 'task-force' municipal, destinada a assegurar a transição da resposta de emergência para uma fase de recuperação e reposição da normalidade.

A estrutura foi constituída perante a dimensão dos danos provocados pela depressão, nomeadamente desabamentos, derrocadas, inundações, obstrução de linhas de água e condicionamentos à circulação rodoviária.

Liderada pelo vice-presidente da autarquia, João Aragão, a 'task-force' tem como missão acompanhar, coordenar e monitorizar as intervenções necessárias, procurando garantir uma resposta célere às situações identificadas, sem comprometer o funcionamento regular dos restantes serviços municipais.