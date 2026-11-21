Um ataque russo contra a cidade de Kryvyi Rih, no leste da Ucrânia, provocou dois mortos e 52 feridos durante a noite, segundo informaram as autoridades locais.

Numa mensagem na rede social Telegram, Oleksander Hanzha, responsável pela Administração Regional de Dnipropetrovsk, indicou que numa zona muito movimentada do centro da cidade "morreram uma criança de sete anos e uma mulher de 20" e "há 52 feridos", 25 dos quais em estado grave.

"Em Kryvyi Rih ficaram destruídos edifícios residenciais, um restaurante, um hospital, infraestruturas, garagens e automóveis", afirmou Hanzha, citado pela EFE.

As autoridades locais tinham indicado anteriormente que o ataque russo foi realizado com mísseis balísticos.

Na região de Dnipropetrovsk, segundo Hanzha, as forças russas "atacaram cinco distritos com drones e mísseis", provocando ainda três feridos na comunidade de Obukhiv, no distrito de Dnipro, onde "uma habitação particular ficou danificada e ficaram feridos um homem de 77 anos e duas mulheres, de 75 e 61 anos".

Por seu lado, a Força Aérea ucraniana informou, através do Telegram, que as defesas antiaéreas do país "destruíram ou neutralizaram 117 drones inimigos dos tipos Shahed (67 dos quais com propulsão a jato), Gerbera e outros", durante a noite.

"Foram registados impactos dos meios de ataque aéreo inimigos em 19 locais, bem como a queda de destroços provenientes dos alvos destruídos em nove locais", indicou a Força Aérea ucraniana.