O ataque russo a 2 de novembro contra uma aldeia no sul da Ucrânia causou 72 mortos, um dos balanços mais mortíferos da guerra entre a Rússia e aquele país, anunciaram hoje as autoridades ucranianas.

Além disto, quatro pessoas ainda são consideradas desaparecidas, indicaram as autoridades no final de duas semanas de buscas.

Um balanço anterior das autoridades apontava para 50 mortos.

Segundo Kiev, várias bombas planantes, uma arma particularmente destrutiva, foram lançadas a 02 de novembro, pelo exército russo sobre uma antiga escola numa aldeia da região de Zaporijia a cerca de quinze quilómetros da frente, onde decorria uma distribuição de ajuda alimentar para os habitantes.

A polícia ucraniana precisou que os socorristas trabalharam durante duas semanas nesta operação de busca, que foi várias vezes alvo de ataques russos.

"Infelizmente, o bombardeamento de Komyshuvakha a 02 de novembro de 2026 tornou-se um dos ataques mais trágicos desde o início da guerra em grande escala", afirmou a polícia nacional ucraniana num comunicado.

Entre as 72 vítimas estão polícias, "pessoal do ginásio, funcionários dos serviços públicos e pessoal médico". "Uma das vítimas era um professor que ia todos os dias ao abrigo para dar aulas online às crianças", especifica a polícia ucraniana.

"Para remover os escombros e encontrar os corpos das vítimas, mobilizámos equipamento de engenharia civil e equipas de cães de busca. Especialistas trabalharam sem descanso, realizando dezenas de análises de ADN", acrescentou.

Quatro outras pessoas, resgatadas nas "primeiras horas" dos ataques, permanecem hospitalizadas.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tinha denunciado um "ataque horrível". As autoridades russas não comentaram este ataque, mas especialistas militares garantiram que o edifício visado era um ponto de implantação temporário de drones ucranianos.