O Liverpool goleou hoje o Manchester United por 4-0, na 11.ª jornada da Liga inglesa de futebol, ficando a apenas um ponto do segundo lugar da competição, que é do Brighton, derrotado em Hull por 2-0.

No clássico de Anfield, o Liverpool 'massacrou' o MU, que estreava o técnico Mauricio Pochettino, incapaz de inverter a série negra dos 'red devils', que continuam na zona de despromoção, depois de um jogo em que atuaram reduzidos a 10 desde os oito minutos, por expulsão do francês Leny Yoro.

Para o Liverpool, que continua quarto, a jornada é bem proveitosa, já que ganha pontos aos três clubes que o antecedem, ou seja Arsenal, Brighton e Manchester City. Chega aos 21 pontos, a apenas um de Brighton e City e a sete do Arsenal.

Manchester City e Arsenal empataram, mas o Brighton fez pior, no que é a segunda derrota em quatro jogos da equipa sensação da temporada.

O United, que joga esta semana em Lisboa com o Sporting, para a Liga dos Campeões, teve hoje 'tudo contra si' e aos oito minutos já jogava em inferioridade, após expulsão do francês Leny Yoro, que derrubou o isolado Alexander Isak.

O choque da formação visitante acentuou-se de seguida, com dois golos até ao quarto de hora, após o que o MU se esforçou apenas para tentar evitar a goleada.

O húngaro Dominik Szoboszlai rematou de livre para 1-0, aos 10 minutos, na sequência da falta de Yoro, e, aos 13, Florian Wirtz executou um vólei perfeito, para o 2-0.

Com o United mais concentrado em defender, o 3-0 chegou aos 66 minutos, com Rio Ngumoha assistido por Barcola, e o 4-0 aos 82, com Víctor Muñoz a finalizar a ofensiva de Wirtz.

O capitão Bruno Fernandes foi o melhor em campo nos 'red devils', que também contaram com outro português no onze inicial, o lateral Diogo Dalot.

Em Hull, o jogo terminou de forma emocionante, com os dois golos que derrotaram o Brighton marcados em tempo de descontos.

O Brighton já estava reduzido a dez, com a expulsão do português Costinha, por segundo amarelo, aos 89 minutos, quando finalmente Verbruggen foi batido.

Os visitantes dominaram amplamente, confirmando o bom futebol da época, mas caíram ante o 'bis' do escocês Oli McBurnie, aos 90+2 e 90+5 minutos.

Nota de grande destaque para o guarda-redes do Hull, Konstantinos Tzolakis, transferido do Olympiacos, que tudo defendeu ante o ataque mais concretizador do campeonato inglês.