

O vereador do PS na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, criticou a extinção da divisão do turismo na nova estrutura orgânica da autarquia, considerando que a decisão representa um erro estratégico para a capital madeirense.

No final da reunião de hoje, o socialista afirmou que a Câmara parece encarar o turismo essencialmente como uma fonte de receita, através da taxa turística e do alojamento local, deixando de assegurar uma estrutura dedicada ao planeamento e à gestão dos impactos da actividade turística na cidade.

Rui Caetano apontou problemas como a mobilidade, o trânsito, os preços das rendas, a limpeza urbana, a recolha de resíduos e a manutenção dos miradouros, defendendo uma maior articulação com os agentes económicos, incluindo a restauração e os estabelecimentos hoteleiros.

O vereador contestou ainda a extinção da Unidade de Participação Cidadã, que promovia iniciativas destinadas a envolver os munícipes na actividade da autarquia. Foi por estas razões que votou contra a nova estrutura flexível da Câmara, que considera estar "muito mal pensada" do ponto de vista estratégico.

Questionado sobre o Orçamento Municipal para o próximo ano, Rui Caetano adiantou que o documento chegou aos vereadores na véspera e que será analisado para discussão e tomada de posição na próxima reunião. Não deixou de lamentar o facto de a oposição não ter sido ouvida previamente sobre esta matéria.