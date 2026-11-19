Sete grupos hoteleiros da Madeira participam na edição de 2026 da iniciativa 'Prato Consciente', promovida pelo Governo Regional para incentivar a prevenção do desperdício alimentar e a adopção de práticas mais sustentáveis no sector turístico. O número representa um aumento face aos cinco grupos envolvidos na primeira edição, realizada em 2025.

A participação das entidades será reconhecida publicamente a 25 de Novembro, numa cerimónia marcada para as 11h30, na Quinta Magnólia, no Funchal. A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, prevê a entrega dos Certificados de Participação relativos às edições de 2025 e 2026, bem como a atribuição do reconhecimento "Compromisso com a Sustentabilidade – Prato Consciente 2026".

Lançado em 2025 pela Direção Regional do Ambiente e Mar, em parceria com a Direção Regional do Turismo, o 'Prato Consciente' foi uma das primeiras acções concretas do Programa de Prevenção do Desperdício Alimentar da Região Autónoma da Madeira (PPDA-RAM), aprovado pela Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 672/2025, de 5 de Setembro.

A iniciativa decorre anualmente entre 25 e 29 de Setembro, período que coincide com o Dia Nacional da Sustentabilidade e o Dia Internacional de Consciencialização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos. Durante esses dias, os estabelecimentos participantes são desafiados a apresentar soluções gastronómicas que privilegiem o aproveitamento integral dos alimentos, a criatividade culinária e a utilização responsável dos recursos.

Numa região insular como a Madeira, a redução do desperdício alimentar assume importância ambiental e económica, contribuindo para diminuir os impactes associados à produção e ao consumo de alimentos e para melhorar a eficiência da gestão dos estabelecimentos.

A cerimónia de reconhecimento integra a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 2026, subordinada ao tema "Suficiência Material", e pretende incentivar a continuidade das práticas sustentáveis na hotelaria e na restauração, sectores com um papel relevante na afirmação da Madeira enquanto destino turístico sustentável.