O Centro de Química da Madeira (CQM) promove, na próxima terça-feira, 24 de Novembro, um seminário dedicado às aplicações da Inteligência Artificial (IA) na descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos. A iniciativa realiza-se pelas 15 horas, na sala 0.57, no piso 0 do Campus da Penteada, da Universidade da Madeira.

Intitulada 'Applications of Artificial Intelligence in Modern Drug Discovery: Current & Outlook', a sessão será conduzida por Serge Mignani, investigador sénior do CQM e professor catedrático convidado nas áreas da Química Medicinal, Farmacêutica e Nanotecnologia aplicada à Medicina.

O encontro pretende explorar o papel crescente da IA na investigação farmacêutica, nomeadamente na análise de grandes volumes de dados biológicos e químicos, permitindo acelerar os processos de descoberta de medicamentos e reduzir os custos associados.

Entre os temas em destaque estarão a identificação de alvos farmacológicos, a concepção de novos medicamentos, a utilização de modelos generativos para desenvolver moléculas, a reutilização de fármacos existentes e as aplicações da nanotecnologia na Medicina.

Com mais de quatro décadas de experiência, Serge Mignani foi investigador e director do departamento de Química Medicinal da farmacêutica Sanofi. Actualmente, desenvolve actividade científica e docente em vários países, incluindo Portugal, França, China e Índia, colaborando com o CQM desde 2017.

A participação é gratuita, mas limitada à capacidade da sala, sendo necessária inscrição prévia até 23 de Novembro, através do site do Centro de Química da Madeira.