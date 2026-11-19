Cruzeiros trazem hoje quase oito mil pessoas ao Funchal
Os navios 'Ambition' e 'MSC Virtuosa' asseguram esta quinta-feira o movimento de cruzeiros no Porto do Funchal, trazendo à Madeira cerca de oito mil pessoas, entre passageiros e tripulantes, segundo contas da Administração dos Portos da Madeira (APRAM)
O 'Ambition' foi o primeiro a chegar, com 1.654 pessoas a bordo, das quais 1.146 passageiros e 508 tripulantes. Agenciado pela Blatas, o navio da Ambassador Cruise Line realiza um cruzeiro de ida e volta a partir de Londres-Tilbury, em Inglaterra. Partiu a 13 de Novembro e, antes do Funchal, passou por Vigo, em Espanha. Segue às 17h00 para Santa Cruz de La Palma, nas Canárias, visitando depois Tenerife e Lanzarote, antes de regressar a Inglaterra a 27 de Novembro.
O 'MSC Virtuosa', com 4.652 passageiros e 1.616 tripulantes, chegou por volta das 8h00 e permanece no molhe da Pontinha também até às 17h00. A escala é da responsabilidade da JFM Shipping.
O navio cumpre uma viagem transatlântica que começou a 7 de novembro em Southampton, Inglaterra, e termina a 2 de Dezembro em Santos, no Brasil. Antes do Funchal, passou por Espanha (La Corunha, Cádis, Málaga, Alicante, Palma de Maiorca e Barcelona) e por França (Marselha). Depois da Madeira, segue para as Canárias (Lanzarote e Gran Canaria) e, a seguir, para o Brasil, com paragens em Salvador da Baía, Rio de Janeiro e Santos.
Na sexta-feira, o Funchal recebe mais dois navios de cruzeiro: o 'Seven Seas Navigator' e o 'Costa Esmeralda'.