O projecto do campo de golfe da Ponta do Pargo voltou esta manhã ao centro do debate parlamentar, com o Partido Socialista a questionar a viabilidade económica do investimento, a dimensão dos encargos públicos e os interesses associados à componente imobiliária prevista para aquela zona do concelho da Calheta.

A discussão arrancou no período antes da ordem do dia, com o deputado socialista Gonçalo Leite Velho a tecer duras críticas aos procedimentos que envolvem o empreendimento, cujo investimento público ultrapassa os 60 milhões de euros.

No centro das preocupações do PS está o estudo de viabilidade económica encomendado pelo próprio Governo Regional da Madeira, que concluiu que a infra-estrutura é financeiramente inviável. "Esta é a conclusão, na página 39, do Estudo de Viabilidade Económica e Financeira do Campo de Golfe da Ponta do Pargo, elaborado pela consultora Quest21, a pedido da empresa pública Ponta do Oeste. O estudo apura uma perda financeira projetada de 48 milhões de euros para a Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste".

Perante estas conclusões, os socialistas voltaram a exigir explicações sobre os custos do projecto, as prioridades na aplicação dos recursos públicos e a necessidade de avançar com estudos adicionais antes de prosseguir com o investimento.

Uma das principais reservas apontadas pelo PS prende-se com a componente imobiliária do empreendimento, que prevê a construção de 179 moradias de luxo. Para os socialistas, a dimensão desta componente levanta questões sobre os verdadeiros objectivos do projecto.

"O projecto prevê 179 moradias. No quadro que descreve estas habitações, encontramos uma área bruta de construção de 31.410 metros quadrados. Mas quando o estudo calcula o valor económico da construção residencial, passa a utilizar 53.700 metros quadrados. São mais 22.290 metros quadrados. Uma área 71% superior, cuja diferença o estudo não esclarece. É com esta área superior que projeta 180 milhões em vendas imobiliárias", apontou.

Sílvia Silva, do PS, foi mais longe nas críticas, considerando que o Governo Regional está "refém dos interesses económicos" e questionando a orientação política de um projecto que envolve um volume significativo de dinheiro público, apesar das conclusões desfavoráveis do estudo de viabilidade financeira.

Também o JPP interveio no debate. Paulo Alves considerou pertinente a iniciativa dos socialistas, entendendo que os dados trazidos à discussão colocam em causa a narrativa do Executivo Regional de que o campo de golfe da Ponta do Pargo constitui um bom investimento.