O presidente da Câmara de Lisboa garantiu hoje que, antes do acidente com o elevador da Glória, não tinha conhecimento de problemas técnicos nos ascensores da cidade, e lembrou que pediu auditorias interna e externa no dia do descarrilamento.

"Não escondi nada porque não tinha conhecimento destes relatórios, nem tenho de ter, porque são relatórios técnicos para os técnicos e não para os políticos. (...) Em primeiro lugar, quem pediu os relatórios fui eu, não há nada escondido. Fui eu quem pediu esses relatórios na noite do acidente e quem tomou a decisão de que tudo deveria parar, que todos aqueles equipamentos históricos deveriam parar", afirmou Carlos Moedas.

O autarca lisboeta reagia assim quando questionado pelos jornalistas, à entrada em Lisboa para o XX Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM), sobre acusações de que escondeu relatórios e mentiu sobre a segurança dos funiculares históricos, incluindo o da Glória que descarrilou e causou 16 mortes.

Carlos Moedas disse que, tal como todos os lisboetas, quer saber quem são os culpados pela tragédia com o elevador da Glória e lamentou o "julgamento feito na praça pública".

"Só quero saber uma coisa como todos os lisboetas: de quem é a culpa? Onde estava o erro técnico? O julgamento é feito na praça pública, são os políticos que fazem esse julgamento? São os vereadores? Não é assim o mundo e a democracia não funciona assim", sublinhou.

O autarca realçou "ter tomado a decisão certa [ao pedir as auditorias], no momento certo".

"Antes do acidente eu não tinha conhecimento de nenhum problema, nem de problemas técnicos. Obviamente, estes relatórios são relatórios intermediários para um relatório final que vai apontar as culpas e onde havia erros", disse.

Para Carlos Moedas, os relatórios vieram "dar razão ao presidente da câmara, porque mandou parar todos os ascensores no dia da tragédia".

"Espanta-me um bocadinho dizerem que o relatório tinha falhas técnicas. Claro que tinha erros técnicos. Se houve um acidente é porque havia erros. Portanto, nós estamos à espera do que será o relatório final e não são os políticos que vão decidir quem são os culpados. São os engenheiros, a comissão técnica", frisou.

Carlos Moedas lembrou que há uma comissão técnica independente, composta pela Ordem dos Engenheiros, pelo Instituto Superior Técnico e pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que vai fazer uma avaliação.

"Eu penso que continuar nesta cena de politizar uma tragédia é algo que me revolta por dentro, porque é revoltante ver a politização de um relatório que foi o presidente da Câmara que pediu. O presidente da Câmara não pediu relatórios intermédios, o presidente da Câmara quer saber o resultado final. Tudo isto tem de estar alinhado com as instituições", disse.

Segundo relatórios do Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM), os funiculares históricos da Glória, Lavra, Santa Justa e Bica, em Lisboa, apresentavam desconformidades quanto aos cabos utilizados nos equipamentos de transporte público.

Os relatórios, datados de outubro e novembro do ano passado, foram disponibilizados na quarta-feira pela governação PSD/CDS-PP/IL aos vereadores da oposição, na sequência de uma reportagem televisiva que denuncia a omissão destes documentos, que apontam falhas naqueles equipamentos geridos pela empresa municipal Carris.

O assunto foi abordado na reunião privada de vereadores, com a oposição a acusar a liderança de Carlos Moedas (PSD) de mentir e esconder os documentos.

De acordo com os relatórios do CATIM, a que a Lusa teve acesso, nos elevadores da Glória, do Lavra, de Santa Justa e da Bica -- encerrados desde o acidente de setembro de 2025, que causou 16 mortos -- estavam a ser usados cabos que não os indicados nas normas de referência.

O Ministério Público (MP) ainda está a investigar o descarrilamento do elevador da Glória.