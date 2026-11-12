PS denuncia "obras mal planeadas" no Funchal

O vereador do Partido Socialista (PS) na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, alertou, esta quinta-feira, para a existência de três problemas estruturais na cidade que colocam em causa a segurança da população e exigem intervenções de grande envergadura. Em causa estão o túnel da Cota 40, o túnel junto à Escola Secundária de Francisco Franco e a Estrada Monumental, nas imediações da rotunda da ASSICOM.

O socialista considera que a passagem das recentes tempestades pela Madeira veio expor fragilidades ao nível do planeamento e ordenamento do território, apontando responsabilidades políticas ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

São três problemas estruturais, obras mal feitas, mal planeadas e que põem em causa, em algumas situações, a segurança dos cidadãos da nossa cidade Rui Caetano, vereador do Partido Socialista

Não obstante, o vereador reconheceu o trabalho desenvolvido durante as intempéries e enalteceu a actuação da Protecção Civil, dos bombeiros, das forças policiais e dos funcionários municipais, bem como a coordenação assegurada pelo vice-presidente da autarquia.

Apesar desse reconhecimento, Rui Caetano entende que é necessário retirar consequências dos problemas evidenciados pelo mau tempo e avançar com soluções estruturais. Nesse contexto, criticou as declarações de Miguel Albuquerque sobre o alargamento da Pontinha e disse que o presidente do Governo Regional deveria era reconhecer os erros cometidos durante o período em que liderou a Câmara Municipal do Funchal e, posteriormente, o executivo regional.

"O que lamentamos é que o senhor presidente do Governo Regional, em vez de reconhecer esses erros, venha falar do alargamento da Pontinha, como se o alargamento da Pontinha fosse assegurar ainda mais a nossa cidade", criticou.

Se o problema vem do mar, alarga-se a Pontinha. Se o problema vem da serra, alarga-se a Pontinha... Rui Caetano, vereador do Partido Socialista

Perante este cenário, Rui Caetano revelou ter sugerido ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, que proceda à orçamentação das obras necessárias nos três pontos críticos identificados e apresente os respectivos custos ao Governo Regional, para que este assuma o financiamento. "A responsabilidade foi do senhor presidente do Governo", frisou e defendeu que resolvidos os problemas estruturais existentes antes de avançar com novos investimentos de vários milhões de euros.