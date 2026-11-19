O Funchal é a cidade portuguesa onde as famílias enfrentam o maior esforço financeiro para comprar casa. A prestação de um crédito à habitação representa 96% do rendimento líquido familiar, de acordo com uma análise do idealista, divulgada hoje, relativa ao 3.º trimestre de 2026. Também no arrendamento a capital madeirense está entre os mercados mais pressionados, com 85% do rendimento familiar destinado ao pagamento da renda, apenas atrás de Faro (92%) e Lisboa (88%).

Os números evidenciam as dificuldades de acesso à habitação na Madeira, numa realidade em que arrendar ou comprar casa absorve uma parcela muito significativa dos rendimentos das famílias.

A nível nacional, a taxa de esforço situa-se nos 83% no arrendamento e nos 70% na compra de habitação. O Funchal ultrapassa ambos os indicadores, apresentando uma situação particularmente exigente no acesso à propriedade.

Compra de casa com maior pressão no Funchal

Na aquisição de habitação, o Funchal lidera o ranking das 20 cidades analisadas, com uma taxa de esforço de 96%. Lisboa surge em 2.º lugar, com 90%, seguindo-se Faro, com 79%, e o Porto, com 76%.

Aveiro apresenta uma taxa de 68%, enquanto Ponta Delgada regista 59% e Setúbal 57%. Braga e Viana do Castelo fixam-se nos 53%, Leiria nos 51%, Coimbra nos 47%, Évora e Viseu nos 45% e Santarém nos 43%.

No extremo oposto encontram-se cidades onde a aquisição de habitação representa uma parcela bastante inferior do rendimento familiar. A Guarda regista a taxa mais baixa, de 20%, seguindo-se Castelo Branco e Portalegre, ambas com 23%, Bragança (26%), Beja (29%) e Vila Real (30%).

São seis as capitais de distrito com taxas de esforço iguais ou inferiores ao limite recomendado de 33% para a compra de habitação.

Rendas também pesam no orçamento madeirense

No arrendamento, o Funchal ocupa a 3.ª posição nacional, com uma taxa de esforço de 85%. Faro lidera, com 92%, seguindo-se Lisboa, com 88%.

O Porto apresenta uma taxa de 66%, Setúbal de 64%, Ponta Delgada de 56% e Aveiro de 54%. Santarém regista 49%, Évora 48%, Braga e Viana do Castelo 46% e Leiria 44%.

Entre os mercados menos pressionados estão Coimbra (39%), Viseu (38%), Beja e Vila Real (37%) e Bragança (34%). Apenas três cidades ficam abaixo do limite recomendado de 33%: Castelo Branco e Portalegre, ambas com 32%, e Guarda, com 29%.

Ao contrário da compra de habitação, no arrendamento apenas três das 20 cidades analisadas apresentam taxas de esforço inferiores ao patamar recomendado.

Como são calculadas as taxas

Segundo a metodologia do idealista, a taxa de esforço no arrendamento corresponde à percentagem do rendimento líquido médio anual de um agregado familiar destinada ao pagamento da renda. Os valores das rendas são obtidos a partir dos dados da plataforma imobiliária, enquanto os rendimentos familiares têm como fonte o Instituto Nacional de Estatística.

No caso da compra, o indicador representa a percentagem do rendimento líquido familiar destinada ao pagamento anual de um crédito à habitação, considerando características médias de duração e taxa de juro. O cálculo foi recentemente actualizado com base em dados publicados pelo Banco Central Europeu.