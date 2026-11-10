Funchal em alerta para as horas mais críticas
Autarquia contabiliza, até ao momento, 13 ocorrências
As próximas horas são encaradas com especial preocupação pela Câmara Municipal do Funchal, que antecipa um agravamento da chuva durante a madrugada. O período de maior intensidade deverá começar entre as 2 e as 3 horas, segundo as previsões avançadas por Carlos Rodrigues, vice-presidente da autarquia, em declarações à RTP-Madeira.
"Todos os modelos e previsões a que temos acesso apontam para um agravamento da situação a partir das 2 ou 3 horas da madrugada", afirmou o autarca.
Estamos a acompanhar hora a hora e, a cada hora, há alterações da depressão, quer em termos de intensidade, quer da sua própria deslocação Carlos Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal
"Estamos preparados para qualquer eventualidade"
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Até ao momento, a autarquia contabiliza 13 ocorrências, sobretudo pequenas inundações e quedas de árvores, dispersas por várias zonas do concelho. Ainda assim, Carlos Rodrigues assegurou que não há registo de situações comparáveis às do último fim-de-semana. "Nas zonas consideradas mais críticas, a situação mantém-se normal", sublinhou.
O vice-presidente garantiu que as equipas municipais de Ambiente, Espaços Verdes e Infra-estruturas, juntamente com os bombeiros, estão "todas no terreno, em circulação e a atender a todas as situações que possam acontecer".
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Quanto aos serviços municipais, cerca de 70% da actividade está assegurada, nomeadamente através do teletrabalho e dos canais digitais. "Os serviços estão encerrados apenas fisicamente, porque, na prática, continuam a funcionar", esclareceu.