Funchal em alerta para as horas mais críticas

As próximas horas são encaradas com especial preocupação pela Câmara Municipal do Funchal, que antecipa um agravamento da chuva durante a madrugada. O período de maior intensidade deverá começar entre as 2 e as 3 horas, segundo as previsões avançadas por Carlos Rodrigues, vice-presidente da autarquia, em declarações à RTP-Madeira.

"Todos os modelos e previsões a que temos acesso apontam para um agravamento da situação a partir das 2 ou 3 horas da madrugada", afirmou o autarca.

Estamos a acompanhar hora a hora e, a cada hora, há alterações da depressão, quer em termos de intensidade, quer da sua própria deslocação Carlos Rodrigues, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal

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Até ao momento, a autarquia contabiliza 13 ocorrências, sobretudo pequenas inundações e quedas de árvores, dispersas por várias zonas do concelho. Ainda assim, Carlos Rodrigues assegurou que não há registo de situações comparáveis às do último fim-de-semana. "Nas zonas consideradas mais críticas, a situação mantém-se normal", sublinhou.

O vice-presidente garantiu que as equipas municipais de Ambiente, Espaços Verdes e Infra-estruturas, juntamente com os bombeiros, estão "todas no terreno, em circulação e a atender a todas as situações que possam acontecer".

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Quanto aos serviços municipais, cerca de 70% da actividade está assegurada, nomeadamente através do teletrabalho e dos canais digitais. "Os serviços estão encerrados apenas fisicamente, porque, na prática, continuam a funcionar", esclareceu.