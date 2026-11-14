Albuquerque considera “lamentáveis” críticas do presidente da ACIF

O presidente do Governo Regional reagiu, este sábado, com dureza às declarações do presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), António Jardim Fernandes, que alertou para uma quebra nas reservas turísticas e acusou o Governo Regional de estar a contribuir para afastar os visitantes da Madeira.

À margem da 5ª mostra canina do Podengo do Porto Santo, Miguel Albuquerque mostrou-se surpreendido com as críticas do dirigente associativo, sobretudo com a ideia de que as políticas governativas estarão a prejudicar a atractividade turística da Região.

“Isso não tem pés nem cabeça. Não percebo essas declarações”, afirmou sem esconder o desagrado perante as acusações dirigidas ao Governo.

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O governante considerou particularmente grave que tais afirmações tenham partido do responsável máximo de uma associação empresarial que, ao longo dos anos, tem mantido uma relação de proximidade institucional com o Executivo.

Sempre tivemos um relacionamento de excelência com a ACIF. Sempre foi uma instituição séria, que representa os empresários e que é um parceiro essencial. Por isso Não sei se acordou maldisposto de manhã ou se alguém lhe pôs palavras na boca, mas é lamentável. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Apesar do tom crítico, Albuquerque defendeu que a associação empresarial deve continuar a assumir um papel relevante na relação com o poder político. “A ACIF é um parceiro do Governo e tem de continuar a ter credibilidade, com pessoas que mantenham com o Governo Regional um diálogo sério sobre as questões essenciais da economia e das empresas”, finalizou.