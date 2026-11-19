Viatura despista-se e condutora fica ferida em Machico
Uma mulher com mais de 60 anos ficou ferida ontem com gravidade, após ter sido vítima de um despiste da viatura que conduzia na zona da Matur, em Machico.
O acidente deu-se pelas 20h30, tendo sido logo mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico e a EMIR.
No local, além de serem prestadas as devidas assistências à condutora, foi preciso desencarcerar a vítima de dentro da viatura.
Depois de estabilizada em plano duro, a mesma foi conduzida ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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