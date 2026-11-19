Uma mulher com mais de 60 anos ficou ferida ontem com gravidade, após ter sido vítima de um despiste da viatura que conduzia na zona da Matur, em Machico.

O acidente deu-se pelas 20h30, tendo sido logo mobilizados os Bombeiros Municipais de Machico e a EMIR.

No local, além de serem prestadas as devidas assistências à condutora, foi preciso desencarcerar a vítima de dentro da viatura.

Depois de estabilizada em plano duro, a mesma foi conduzida ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.