Desabamento no Ribeiro da Nora gera alerta para risco de inundações

O desabamento de um muro de uma propriedade situada na margem esquerda do Ribeiro da Nora, a montante da Rua Conde Carvalhal, no Funchal, está a suscitar preocupações perante a previsão de chuva intensa para as próximas horas.

O alerta foi lançado esta terça-feira, por Raimundo Quintal, numa publicação divulgada pela Associação dos Amigos dos Ecossistemas do Arquipélago da Madeira (ECOAMA).

Segundo o ambientalista, o muro colapsou na noite de sábado para domingo, tendo a situação sido comunicada no domingo através de fotografias enviadas à plataforma Funchal Alerta. Contudo, garante que, até ao momento, não foi realizado qualquer trabalho de desassoreamento do leito da ribeira.

Raimundo Quintal receia que a precipitação intensa prevista para a noite de hoje possa agravar a situação, provocando novos desabamentos e aumentando a acumulação de materiais no curso de água.

No domingo, foram enviadas fotografias para o Funchal Alerta. Até ao momento não foi executado qualquer trabalho de desassoreamento do leito. Acresce que a extensão do desabamento poderá aumentar com as chuvas intensas e o crescimento do caudal na próxima noite.

A principal preocupação prende-se com a possibilidade de obstrução do túnel que passa sob a Rua Conde Carvalhal, situação que poderá comprometer o escoamento das águas e provocar danos em habitações situadas a jusante, assim como no Pavilhão de Desportos do Funchal.

Perante este cenário, o ambientalista apela aos Serviços de Hidráulica do Governo Regional para que realizem uma avaliação urgente das condições do Ribeiro da Nora e, sempre que possível, avancem com medidas destinadas a reduzir os riscos.