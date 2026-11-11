Previsão coloca chuva intensa sobre o Funchal
Nova imagem do modelo europeu ECMWF, consultada perto da meia-noite, mostra áreas de precipitação muito intensa a oeste da Madeira e um núcleo de chuva forte sobre a capital madeirense
A depressão Charles continua a ameaçar a Madeira, numa altura em que a Região atravessa as horas mais críticas do temporal.
Uma nova imagem da plataforma Windy, captada pelas 23h58 desta terça-feira, 10 de Novembro, apresenta uma extensa área de precipitação a oeste da ilha, com núcleos de maior intensidade representados a vermelho e roxo.
Na representação do modelo europeu ECMWF, destaca-se também um núcleo de precipitação intensa sobre a zona do Funchal, enquanto outras áreas de chuva forte surgem a norte e noroeste do arquipélago.
O mapa, que apresenta a camada de chuva e trovoada, assinala ainda a possibilidade de actividade eléctrica associada ao sistema meteorológico.