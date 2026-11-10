Antigo comandante da TAP alerta para noite difícil no Aeroporto da Madeira

O antigo comandante da TAP José Correia Guedes alerta para condições meteorológicas particularmente adversas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo a partir da meia-noite desta terça-feira, na sequência da passagem da depressão Charles.

Numa publicação na rede social X, o antigo piloto aponta para vento de Sul/Sudoeste com 32 nós e rajadas de 42 nós (cerca de 78 km/h), acompanhado de chuva por vezes intensa e nuvens baixas.

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"Esta é das tais condições que nem vale a pena tentar", considera José Correia Guedes, antecipando dificuldades acrescidas para a operação aérea.

Situação feia no aeroporto da Madeira a partir das 24h00 de hoje. Vento de sul/sudoeste com 32 kts, rajada de 42 kts (78 km/hora). Chuva por vezes intensa e nuvens baixas. Esta é das tais condições que nem vale a pena tentar. Horas depois será a vez dos aeroportos do continente. Dependendo da trajetória do Charles os aeroportos de Faro e Lisboa poderão ser os mais afetados. A seguir com atenção — José Correia Guedes (@cpt340) November 10, 2026

O antigo comandante admite ainda que, algumas horas depois, será a vez dos aeroportos do continente sentirem os efeitos da depressão, apontando Faro e Lisboa como possíveis aeroportos mais afectados, dependendo da trajectória do Charles.