Antigo comandante da TAP alerta para noite difícil no Aeroporto da Madeira
José Correia Guedes alerta para rajadas de 78 km/h, chuva intensa e nuvens baixas
O antigo comandante da TAP José Correia Guedes alerta para condições meteorológicas particularmente adversas no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo a partir da meia-noite desta terça-feira, na sequência da passagem da depressão Charles.
Numa publicação na rede social X, o antigo piloto aponta para vento de Sul/Sudoeste com 32 nós e rajadas de 42 nós (cerca de 78 km/h), acompanhado de chuva por vezes intensa e nuvens baixas.
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"Esta é das tais condições que nem vale a pena tentar", considera José Correia Guedes, antecipando dificuldades acrescidas para a operação aérea.
O antigo comandante admite ainda que, algumas horas depois, será a vez dos aeroportos do continente sentirem os efeitos da depressão, apontando Faro e Lisboa como possíveis aeroportos mais afectados, dependendo da trajectória do Charles.